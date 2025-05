Őrangyal kell vigyázzon a magyar énekesnőre, folyton veszélybe kerül

Paulina legutóbbi videoklip forgatásán is többször elesett a futópadon, de koncertjén is került már veszélyes szituációba.

Igazi izgő-mozgó a mindennapokban és a színpadon egyaránt Paulina, akinek nemrég debütált új videoklipje, amely az Összes nő című dalához készült. A klipben az énekesnő egy futópadon sétált különféle szettekben, többnyire magassarkúban, amivel nem kis riadalmat okozott a stábnak.

„A hatból öt szettben magassarkúban voltam, egy átlagosnál keskenyebb és rövidebb gyaloglópadon sétáltam. Nagyon sokszor előfordult a forgatás közben, hogy leestem. Ez ilyen „Pankás” dolog egyébként, hogy ’jaj, hoppá’ és akkor megbotlok, félrelépek, kimegy a bokám. Végig azt láttam, ahogy a sminkes, stylist, a menedzserem, az operatőr, mindenki ilyen tágra nyílt szemekkel néz és azt gondolja, hogy ’jaj, jaj, jaj, hívjuk a mentőket’. Szerencsére semmi, de semmi bajom nem lett, megszokta a testem, hogy én szerencsétlenkedem néha” – árulta el a Hazai Slágerben az énekesnő, akinek koncert közben is adódott már néhány veszélyes helyzete.

„Veszélyzóna koncerten az Akváriumban, egyszer csak lejött a cipő a lábamról. Mindig magassarkúban vagyok, akkor azt hiszem elszakadt a bokapánt a dal közben. Énekeltem tovább, nem álltam meg, de az én agyamban közben az volt, hogy: Úristen, ha valahogy az esés miatt máshogy lépek, akkor akár le is fejelhettem volna az előttem lévő lábmonitort. Volt olyan, amikor elcsúsztam egy víztócsán, ezt is magassarkúban természetesen. Ott is láttam, hogy valamilyen éles tárgy pont kiállt egy fél méterre a fejemtől. Akkor ott végig is gondoltam az életemet” – mondta a Hazai Slágerben Zsupos Áginak Paulina. A beszélgetés: