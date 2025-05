"Kimerült a szíve, és elaludt" – Borzalmas hírt közöltek a magyar sztárral

Szomorúan indult a május az erőember, Nick Árpád számára! Az ország egyik legerősebb, de egyben legvajszívűbb embere május 2-án elvesztette imádott nővérét, Emőkét, aki idén februárban került kórházba. Bár sokáig úgy tűnt, Nick Árpád testvére egyre jobb állapotban van és túl van a krízisen, végül a szervezete nem bírta tovább: Emőke szíve kimerült, a 87 éves asszony örökre elaludt.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, az izomkolosszus testvére Valentin napon lett rosszul az otthonában, oda sietett hozzá a szirénázó mentőautó.

"A nővérem azért került be a kórházba, mert szívbeteg. Van egy szívelégtelensége, amit kezelünk, de az utóbbi időben nagyon-nagyon megromlott az állapota. Már alig tudott menni a lakásban, bottal épphogy elsétálgatott. Pár héttel ezelőtt pedig még porszívózott, mosogatott, tett-vett. Emiatt is én váltam a nővérem bal kezévé, megcsináltam helyette mindent, én etettem. Fölvágtam az ételt neki apró darabokra. Legutóbb a lába is bevizesedett, mivel a veséje és a mája már nem működik úgy, ahogy kéne. Szeretem és féltem a nővérem" – mondta akkor végtelen szeretettel a hangjában a Metropolnak Nick Árpi.

Nick Árpád megszólalt nővére tragikus haláláról

Nick Árpád nővére először a budapesti István kórházba került, az állapota pedig - ha lassacskán is - de javulást mutatott. Egy gyógytornász is a segítségére volt, és persze az erőember is rendszeresen tornáztatta, hogy Emőke erőre kapjon.

"Négy hét után szóltak, hogy nem maradhat, és egy másik kórházba vitték át, ahol rehabilitáció várt rá. Reménykedtünk. Ott is négy hétig volt bent, először jól haladt, már erősödött. Sok vitamint kapott, amitől a hangulata is jobb lett. Már felállt, ment egy-két métert, de azután lerogyott. Egy sporttársa, akivel 83 éves koráig jártak tornára, Judit is bejárt a kórházba látogatni, és a keresztlánya, Babi is. Utána egyik napról a másikra visszaesett. Látványosan. Ágyban maradt, és utána gyengült, nem maradhatott abban a kórházban, de azt mondták, visszamehet az Istvánba. Ám ott már nem tudott felkelni az ágyból, kezdett összeomlani a keringése"