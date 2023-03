Kiderült, mi köze van Nick Árpinak Gesztesi Károly exéhez

Mattesz Csilla egykori úszó olimpikon volt az, aki Gesztesi Károly életében az elmúlt negyed évszázadban végig jelen volt. Ott volt vele, amikor nős volt, vagy elvált, amikor magányosan élt, amikor színházi premierje volt. Együtt utazgattak, és ha bajban volt, a színész Csillát hívta elsőnek.

Fotó: Ripost

Csilláról sokan tudják, hogy baba-mama úszással foglalkozik, rendszeresen tart a kicsiknek foglalkozást.

Ez épp kapóra jött az ország legerősebb emberének, Nick Árpinak, aki amellett, hogy 70 évesen nemrég még elhúzott egy 18 tonnás kamiont, de egyébként egy 18 hónapos kisfiú, Ákos büszke nagypapája.

Fotó: Nick Árpi

"A fiam észrevette, hogy Ákos mozgásán lenne mit fejleszteni. Nekem egyből Csilla jutott eszembe, akit már harminc éve ismerek és egy fantasztikus embernek tartom. Még a Dagály strandon ismerkedtünk meg, hiszen én magam is úszómester voltam. Szerencsére a fiamnak tetszett az ötlet, így most hetente egyszer én viszem a kisunokámat baba-mama úszásra, amit szerencsére nagyon élvez, és én is hihetetlen lelkesedéssel viszem őt, legalább addig is együtt vagyunk"

– mesélte a Borsnak Nick Árpi, aki 40 éves erőemelői karrierje során összesen kétmillió-kétszázezer tonnát emelt meg.