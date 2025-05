Összetörve jelentkezett be Nánási Pál: vége van, elhagyták

Ahogyan azt a Bors is megírta, Ördög Nóra és Nánási Pál egy csodálatos utazást tudhat maga mögött. Mindketten nagyon sokat dolgoznak: sikeresek a munkájukban, fantasztikus karriert futottak be, mindemellett gyerekeket is nevelnek. Nem csoda tehát, ha néha vágynak egy kis kikapcsolódásra. Ezért néhány barátjukkal repülőre pattantak, és meg sem álltak egészen Olaszországig. Nagyon élvezték az ott töltött idő minden pillanatát, hiszen fantasztikus kalandokban volt részük, az utazás végével azonban a fotós szomorú hírt jelentett be és kétségbeesetten kér segítséget.

Nánási Pál pórul járt Olaszorszgában.

Nánási Pál ugyanis elhagyta a kistáskáját, amiben sok fontos holmija volt:

Itt vagyok Ferihegyen, mert most értünk haza Nápolyból, és most egy kicsi segítségre lenne szükség. Most szálltunk le a gépről, várjuk a csomagokat. Mikor kiértünk a repülőtérre, a taxiban hagytam a kistáskámat, amiben benne voltak a dolgaim. Például nyilván mindenféle papírjaim is meg bankkártyák (mondjuk azokat már felfüggesztettem), de annyira jó volna visszakapni

- mondta a követőinek aggódva a családapa.

Nánási Pál számára azonban van remény. A headsetje is a táskájában volt ugyanis, amelyen viszont van nyomkövető, így a telefonján keresztül pontosan tudja, hogy merre van az elveszett tulajdon.

Látom, hogy az a taxis, aki jön-megy a városban Nápoly belvárosában a táskámmal véletlenül, az ott mozog. Nyilván amíg nem merül le, addig ez működni fog.

A rajongók természetesen azonnal a segítségére siettek, és különféle nápolyi csoportban kezdték osztogatni a videót, így remélhetőleg hamar visszakerül Nánási Pál tulajdonába a táska.