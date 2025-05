„Minden hidat felégettek, már csak egymásra számíthatnak” – a bennfentesek szerint egyre kilátástalanabb Harry és Meghan helyzete

A bírósági ügyektől és jótékonysági vitáktól kezdve az életmód márkák elindításán át a fantasztikus interjúkig 2025 igazi hullámvasút volt Harry herceg és Meghan Markle számára. Mindezek ellenére a királyi szakértő szerint a hercegi pár számára ez egy fontos időszak, ugyanis idén fogják ünnepelni a hetedik házassági évfordulójukat.

Meghan és Harry idén ünneplik a hetedik házassági évfordulójukat Fotó: Forrás: AFP/Daniel Leal-Olivas

Sok minden változott, azóta, hogy a windsori Szent György-palotában kimondták a boldogító igent. Az Egyesült Királyságból Kaliforniába költöztek két gyermekükkel Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, és Harry herceg viszályt kezdett a királyi családdal az Oprah Winfrey-es interjúja és a memoárja, a Tartalék és a Netflixes dokumentumfilmje után.

Harry elég erősen kezdte az évet, egy interjúban ugyanis azt találta mondani, hogy már nem beszél apjával és nem tudja még mennyi ideje van hátra, miközben azt is elárulta, hogy reméli sikerül békét kötni a családjával. A BBC televíziónak adott interjúra azután került sor, hogy elvesztette az Egyesült Királyságban a biztonsági intézkedéseivel kapcsolatos bírósági csatározás legújabb fordulóját - írja a Mirror.

Mindeközben Meghan egy fekete-fehér fotót posztolt a kaliforniai otthonuk kertjében Harryről és gyermekeikről és a szakértő szerint ez azt sugallja végleg szakít eredeti családjával a sussexi herceg.

Meghan jelenleg életmód-sorozatán dolgozik a With Love, Meghan-en, elindította életmód márkáját is az As evert, emellett pedig egy podcast műsort is beindított.

Harry mindeközben jótékonysági munkáira összpontosít, februárban volt az Invictus Games egyik főszereplője.

Jennie Bond a BBC korábbi királyi tudósítója szerint a pletykák és a királyi családdal való megromlott viszony ellenére, Harry és Meghan még sosem ápolt ilyen szoros kapcsolatot, mint most.

Úgy gondolom, hogy mindazok után, amin keresztülmentek - bárhogy is történt mindez, és bárki is legyen a hibás - valószínűleg erősebbé tette őket mint párt

- mondta.