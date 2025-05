Kiderült, ki lehet Marics Peti barátnője

Marics Petit az elmúlt években több nővel is összehozták már, de a legtöbb esetben mindig kiderült, hogy nem voltak igazak a híresztelések.

Marics Peti barátnője állandó téma a rajongók körében (Fotó: Bánkúti Sándor)

Marics Peti barátnője újra foglalkoztatja a rajongókat

A ValMar énekese elképesztően nagy népszerűségnek örvend mind zenei szempontból, mind pedig a tekintetben, hogy sármos külseje miatt rengeteg fiatal lány érdeklődik a magánélete felől. Tóth Andival való szakítása után állítólag Kovács Gyopár színésznővel randizott, mivel több ValMar koncerten is együtt látták őket, ebből sokan arra következtettek, hogy egy párt alkothatnak. Kapcsolatukat azonban soha nem erősítették meg hivatalosan. Egy másik pletyka szerint Marics Peti és a vietnámi származású énekesnő, Binhky között is lehetett valami, ezt azonban az énekesnő korábban lapunknak adott interjújában cáfolta.

Marics Peti új párjával kapcsolatban most újra felröppentek a hírek, az énekest egy közös fotó buktatta le. Marics Peti kedvese állítólag egy ismert sportoló lánya - szúrta ki az Origo. A legfrissebb hírek szerint Peti egy párt alkothat Hamar Virginiával, aki Hamar István, a Honvéd és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi játékosának lánya. A pletykák egy sejtelmes Instagram-fotó alapján indultak el, amelyet a fiatal lány osztott meg: a képen egy férfi kéz pihen a lány combján, az alkarján lévő tetoválás pedig a rajongók szerint Marics Petiére hasonlít. Bár a felek hivatalosan nem erősítették meg a kapcsolatot, beszédes lehet, hogy mind a ketten követik egymást Instagramon, noha Virginia oldala privát.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film fiúbandája: Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti (Fotó: Szabolcs László)

Marics Peti filmje óriásit megy a mozikban

A Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjáték a tavalyi év egyik legnagyobb dobása volt, amely nemrég nagy mérföldkőhöz érkezett: elérte a 800 ezres nézőszámot is a mozikban. A film népszerűséghez hozzátartozik az is, hogy a teljes tracklistát nemrég CD-n is kiadták, ami több mint 10 hete a hivatalos Album Top 40 slágerlista élén áll; illetve felkerült a zenei srteaming-platformokra, ami pillanatok alatt elérte a 14 milliós lejátszást, ennek köszönhetően hamarosan aranylemez lehet belőle. Az alkotóknak egyébként nem titkolt szándékuk volt, hogy Demjén dalai ilyen formában, de megtartva az eredeti szépségüket, újjászülessenek, ami most úgy fest, hogy nagyon is sikerült. A film fikciós fiúbandája, a Kuplung zenekar annyira belopta magát a nézők szívébe, hogy egy lelkes rajongó még Facebook-csoportot is szervezett “Kuplung koncertet az Arénába” felkiáltással. Marics Peti El kell hogy engedj című dalát egyenesen imádják a rajongók, így még az is elképzelhető, hogy hamarosan élőben is hallhatjuk majd tőle.