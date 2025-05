EDDA akusztikus koncert, Gregory Porter és operák: Ez mind a Margitszigeti Színház idei programján – GALÉRIA

Pezsgő hangulatban fog indulni a nyár a Margitszigeti Színház háza táján: a 2025-ös évadot ünnepélyes sajtótájékoztatón mutatták be a budai Sunhill Bistro & Skybarban, ahol nemcsak a programokat ismertették, de valódi sztárparádéval is kedveskedtek a meghívottaknak. Az eseményt Bán Teodóra, a színház ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki kiváló beszédében visszatekintett a tavalyi rekordlátogatottságú szezonra, és bejelentette: a következő öt évben ismét ő vezetheti az ország egyik legkülönlegesebb szabadtéri színházát.

A Margitszigeti Színház élén Bán Teodóra remek munkát végez (Fotó: Török Gergely)

Óriási sztárparádé a Margitszigeti Színház idei nyarán is

A rendezvényen a hazai kulturális élet élvonalbeli szereplői mellett neves zenészek, operaénekesek, táncművészek és színházi alkotók is jelen voltak. A Margitszigeti Színház idén is gazdag és színes repertoárral készül: klasszikus operák, nagyszabású musicalek, különleges filmzene-koncertek és könnyűzenei produkciók váltják majd egymást Budapest zöld szívében.

Az évad egyik kiemelt bemutatója a Rudolf című musical lesz, a Győri Nemzeti Színház koprodukciójában, Sándor Péter és Kocsis Dénes főszereplésével. De visszatér a közönségkedvenc Shrek – A musical is, Veréb Tamás főszereplésével, valamint az Evita című zenés előadás, amely tavaly is telt házzal futott.

Az operabarátok sem maradnak program nélkül: a Pillangókisasszony Puccini-klasszikusát több kiváló művész – köztük Francesca Sassu, Brickner Szabolcs és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara, valamint a debreceni Kodály Kórus közreműködésével élvezheti a közönség. A szimfonikus filmzene-koncertek idén is látványos élményt ígérnek: a Danubia Zenekar közreműködésével az E.T. – A földönkívüli története kel új életre óriáskivetítőn, élő zenekari kísérettel.

A Margitszigeti Színház műsora idén is erős lesz, többek között a Magna Cum Laude koncertje miatt (Fotó: Török Gergely)

Eddától egészen Gregory Porterig; mindenki talál magának zenei csemegét

A könnyűzene kedvelői is örülhetnek: fellép többek között Mező Misi, Köteles Leander, az EDDA, Takács Nikolasz valamint a Magna Cum Laude zenekar is. De érkeznek világsztárok is, Gregory Porter jazz-soul énekes és a zongoravirtuóz Maxim személyében. A tánc szerelmeseinek idén újra látható lesz a Hegyes Bercivel és Stana Alexandrával fémjelzett Forever Dance With the Stars Versenytánc-show produkció.