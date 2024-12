Világsztárnak énekelt Bari Laci, ami pedig ezután történt, arra még ő sem volt felkészülve

Jonah Nilsson egyenesen Bari Laci elé szegezte a mikrofont, aki nem rettent meg a kialakult helyzettől. A Sztárban Sztár leszek! tehetséges énekese kiválóan kezelte a helyzetet, és akkorát énekelt, hogy a Dirty Loops énekesének leesett az álla. A TV2 tehetsége TikTokon osztotta meg élményét követőivel.

Bari Laci teljesen magával ragadta a Dirty Loops énekesét (Fotó: TV2)

Bari Laci álomba illő történetet osztott meg követőivel

Énekeltem egy Dirty Loops koncerten! Még most sem hiszem el!

– örömködött a fiatal énekes a videóban, ami pár óra leforgása alatt felkapottá vált a közösségi oldalon.

Ám itt még nem ért véget Bari Laci álomba illő története, hiszen a koncertet követően találkozhatott a Dirty Loops zenekarral, aminek énekesét, Jonah Nilssont az egyik legnagyobb példaképeként aposztrofálta.

Példaképe dicsérte Bari Lacit

Hatalmas élmény volt életem egyik legnagyobb példaképével beszélgetni, sőt még a hamarosan érkező feldolgozásomat is meghallgatta, amit teljesen ő inspirált…

– tette hozzá a TV2 sztárja, akinek hangjától a jazz formáció énekese valósággal el volt ájulva.

Bari Laci hamar megtalálta a közös hangot a zenekar tagjaival (Fotó: TV2)

– You have a beautiful voice (nagyon szép hangod van) – dicsérte kollégáját a stockholmi zenész, akivel közös pózolásba kezdtek. A Sztárban Sztár énekese még egy, a Dirty Loops által inspirált Maroon 5 feldolgozást is mutatott példaképének. Bari Laci, aki 23 éves kora ellenére hatalmas slágerekkel kényezteti a magyar hallójáratokat, hamarosan a nagyközönségnek is megmutatja a Moves Like Jagger című sláger átgondolását. Bari Laci élmény-videóját ide kattintva nézheted meg te is.