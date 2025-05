Kiderült, tényleg rákos-e Lukács Laci állítólagos fia

Már évek óta tartja magát a szaftos pletyka, miszerint Lukács Lacinak, a Tankcsapda énekesének van egy eltitkolt fia, Tóth „Csövi” Sándor. Hogy ki kezdte el annak idején ezt terjeszteni, azt nem tudni, annyi azonban biztos, hogy a szóbeszéd azért kelt szárnyra, mert Csövinek nagyon hasonló énekhangja van, mint Lacinak. A két férfi között 17 korkülönbség van, így tulajdonképpen ki is jönne a matek, ha Lukács egyik az első randija jól sikerül, de a rokoni kapcsolatot mindkét énekes bőszen cáfolja. Lukács Laci Redditen is nagyot futott már az elmúlt években állítólagos fia miatt. A téma lassan le is csengett, egy ideje nem írtak az újságok az Alcohol zenekar frontemberéről, egészen a múlt hévégéig, amikor az egyik bulvár napilap hangzatos címmel jelentette be: gégerákot diagnosztizáltak Tóth „Csövi” Sándornál. A hír megrázta a rockzenét szeretők társadalmát, és még a tankcsapdások is telefonálni kezdtek, hogy kiderítsék mi az igazság. Mint kiderült, szó szerint semmi! Csövinek van ugyan gégészeti problémája, de szó sincs súlyos betegségről.

Csövi nem Lukács Laci gyereke, csak jó barátja (Fotó: Alcohol zenekar)

Lukács Laci Tankcsapda zenekarával együtt aggódott barátjáért

Az Alcohol zenekar május 10-én mondott le egy koncertet, Csövi megbetegedése miatt. Az énekes a torkát fájlalta, ezért ment el orvoshoz, ahol egy alapos vizsgálat után a dokik gondolkodás nélkül eltiltották a színpadtól. Némaságra ítélték. A diagnózis azonban nem az, mint amit az újságok a napokban terjesztettek a zenészről. A Bors vette a fáradtságot és felhívta a főszereplőt, hogy személyesen tőle kérdezzük meg, hogy mi az igazság. Tóth Csövi Sándor pedig készségesen nyilatkozott.

Köszönöm, hogy felhívtak, érthetetlen számomra, hogy az egészségi állapotomról úgy mernek egyes újságok írni, hogy meg sem kérdeznek. Az igazság tehát az, hogy nincs gégerákom! A gégémen találtak az orvosok két fekélyt, ezek egyébként a gyógyszeres kezelés hatására húzódnak vissza, már használhatom a hangomat is. Most még csak beszélni tudok, de napon belül megint mehet az éneklés. Lukács Laciék is felhívtak egyébként, hogy remélik, hogy nem nagy a baj. Mindenki megijedt

- nyilatkozta az Alcohol zenekar frontembere, aki azt is megosztotta a lapunkkal, hogy mik a jövőbeli tervei: