Lukács Laci újabb részleteket árult el a Tankcsapda jövőjéről

Aki volt a tavaszi turnénk valamelyik koncertjén azóta, hogy kiderült, hogy Sidi elmegy a zenekarból, az tudhatja, hogy ez nem valamiféle temetés vagy sírás-rívás. Hiszen azzal együtt, hogy sem Sidit, sem pedig a zenekarban eltöltött 13 évét nem szeretnénk megbántani, a Tankcsapda előtte is létezett, és utána is fog. Magyarul semmiféle búcsúzkodásról nincs szó, mi természetesen elbúcsúztunk egymástól, és el is fogunk az utolsó közös koncertünk után, de attól függetlenül ez egy erős, izmos Tankcsapda koncert lesz, csak épp egy olyan, ahol utoljára láthatják Sidit a zenekar tagjaként