Az Izaura sorozat világába csöppent a magyar énekespár

Meghódította Dél-Amerikát Lebanc Győző és Szeredy Krisztina kettőse! Az elismert énekespár már-már hagyományszerűen elhagyta az országot egy hónapra, hogy külföld honfitársainknak vigye el a magyar zene örömét. A mozgalmas hetekről Leblanc Győző a Borsnak mesélt.

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina Dél-Amerikában turnézott (Fotó: Bors)

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina tengerentúl énekelt

„Sokat jártam már a világot, elég csak az elmúlt évek külföldi turnéira gondolni, Ausztráliában és az Egyesült Államokban. Azok is csodálatos élményekkel gazdagítottak, de a mostani dél-amerikai utazásunk mindent felülmúlt!” – mesélte lelkesen Leblanc Győző. „Van egy mondás: Rómát látni és meghalni. Én úgy mondanám: Rio de Janeirót látni és meghalni.”

„Évtizedek óta nem járt a dél-amerikai magyar diaszpórában magyar énekes, évtizedes űrt töltöttünk be Szeredy Krisztinával. Az első világháború után sok magyar vándorolt ki, és alapított ott családot. Bár a magyar nyelvet már nem használják aktívan, a kultúrát, a magyar lelkületet továbbörökítik a következő generációknak, és ezt nagyon jól esett látni. Igazi magyar vendégszeretettel találkoztunk minden helyszínen, ahol megfordultunk. És hát a magyarok a legjobb közönség” – tette hozzá az elismert operaénekes. Jellemzően ismert magyar nótákkal készültek, ám világslágereket is megtanultak, és még néhány spanyol nyelvű dalt is, hogy kedveskedjenek a helyieknek.

Dél-amerikai turnéjuk során számos országot érintettek, elsőként Chilében léptek fel a helyi magyarok előtt.

„Chilében egy százötven éves haciendában szálltunk meg, egy magyar származású rabszolgatartó főnök egy chilei asszonyt vett el: az ő otthonukban vendégeskedhettünk. Két kertész és két házvezetőnő leste egész nap a kívánságainkat, a család teljesen elkényeztetett minket. Az Izaura sorozat világát idézte ez a mesevilág! Az úrnő pedig családtagként tekintett az alkalmazottakra, dédelgette őket, elképesztően szeretetteljes közeget tapasztaltunk” – nosztalgiázott Leblanc Győző.

Az operaénekes éppen az út során ünnepelte a 78. születésnapját.

„Buenos Airesbe az Andok havas csúcsai felett repültünk át, épp rácsodálkoztunk Krisztinával, hogy mennyire gyönyörű, felhőtlen az ég, amikor egy stewardess odalépett, hogy felköszöntsön! Kiderült, a háromszáz utas közül csak nekem volt aznap születésnapom. Ennél szebb köszöntést aligha tudtam volna elképzelni!”