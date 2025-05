Lakatos Márk-botrány: körözést adtak ki egy újabb gyanúsított ellen

Mint arról korábban a Bors beszámolt, emberkereskedelem gyanújával indíthatott nyomozást a rendőrség az ismert influenszer, Lakatos Márk botrányával összefüggésben.

Lakatos Márkról egy intézetes fiú állította azt, hogy évekkel ezelőtt „kiközvetítették“ a stylisthoz, aki fajtalankodott vele. A fiú ekkor még csak 15 éves volt. Arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre. A kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott. A fiú elmondása szerint az „átadás” előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart.

A stylist egyébként több nap hallgatás után döntött úgy, hogy megtöri a csendet annak érdekében, hogy cáfolja az ellene felhozott vádakat. Most pedig újabb fordulatához érkezett a botrány.

Európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben a Lakatos Márk-féle botrányban egy férfi ellen, aki feltételezhetően külföldön tartózkodik. A rendőrség emberkereskedelem gyanújával az ügyben korábban egy embert már meggyanúsított, ő jelenleg is letartóztatásban van – tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, a kerítők egyike lett meggyanúsítva korábban.

A sértett videóvallomását – egy feljelentés keretében – eljuttatták a Fővárosi Főügyészségnek. Onnan a feljelentést megküldték a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, a BRFK pedig aznap elrendelte emberkereskedelem miatt a nyomozást.

Lakatos Márk továbbra is visszautasítja az őt ért vádakat és nem is gyanúsítottja az eljárásnak.