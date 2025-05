Kollányi Zsuzsi vallomása: „én eléggé fiúsítva vagyok”

Az énekesnő, komoly önismereti utat járt be, mire mostanra felismerte, hogy a folyamatos, megfeszített munkánál és a karrierépítésnél vannak jóval fontosabb dolgok is az életben. Kollányi Zsuzsi most a Borsnak mesélt a bejárt útról, új önmagáról, és persze a terveiről is.