"Komolyan mondom, szégyellem magam" - megdöbbentő vallomást tett Curtis a múltjáról

Curtis az elmúlt időszakban rengeteget fogyott, ami nem is meglepő, hiszen nagyon odafigyel a kondijára. Nagyon sokat edz, és a táplálkozása is sokkal tudatosabb lett. Most feltöltött egy előtte-utána képet, amelyen megmutatta, hogy egy év alatt milyen látványos változást ért el.

A két kép között pontosan egy év telt el… Hihetetlen ahogy kinéztem és teljesen les**rtam… Komolyan mondom, szégyellem magam. Viszont arra rettentő büszke vagyok amit elértem. Ma már egészségesen élek ami miatt sokkal összeszedettebb ,energikusabb és magabiztosabb vagyok. Mindenkit arra biztatok, hogy ne féljen változtatni! Soha nem késő és k**ára megéri

- írja.