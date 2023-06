Omega dalt énekelt saját évzáróján Mecky lánya, Kóbor Léna

Kóbor János egy szem lánya, Léna amellett, hogy a Kóbor család szeme-fénye, tehetséges énekesnő, musical főszerepet játszik, még a tanulmányait is kiváló teljesítménnyel zárta. Annak ellenére is, hogy idén egy új iskolában kezdett Léna, ahogyan arról már lapunk is beszámolt, és nemhogy sikerrel vette az új iskolával járó helyzetet, osztályába is maximálisan beilleszkedett.

Omega dallal vett búcsút az évtől

Mielőtt azt hinnénk, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen és talán így is van, csakhogy minden szó igaz. Kóbor-Deme Zsókát, Kóbor özvegyét és a 16 éves gyönyörű lányt útközben csíptük el egy pár szóra, egymás szavába vágva mesélték lelkesen, milyen volt az első gimnáziumi iskolai év eseménydús lezárása.

A tanévzárón az egyik kedvenc Omega dalom, a 16 évesen-t énekeltem… Így a Papa is ott volt velem egy picit

– mesélte Léna, aki korát meghazudtoló módon most is nagyon szépen fogalmazott. A lányt vélhetően tényleg nagyon megkedvelhette az osztálya, hiszen a Gyöngyhajú lány balladája premier előadására egy egész sornyi jegyet vettek a fiatalok.

Taps és bizonyítvány?

Noha Léna még alig múlt 16 éves, mégis olyan tű pontos napirenddel büszkélkedhet, ám, ez főként az iskolai évre volt igaz. Hiszen a diáklány a sok elfoglaltsága ellenére sem fontolgatja a magántanrendet, s ami még fontosabb: imád iskolába járni.

– Nagyon szeretem az osztályom, a barátokat, és szerencsémre mindenki nagyon támogató velem – szögezte le a fiatal sztár, akiről édesanyja is szinte csak szuperlatívuszokban tud mesélni.

Nem unalmas még, hogy mindig csak dicsérjük Lénát?

[nevet Zsóka] De az az igazság, hogy mindenben maximálisan teljesít mindig, úgy, hogy ezt nem kéri tőle senki sem. Belőle jön. Ez tulajdonképpen nálunk a családban a diploma az alapvetés, szerettünk tanulni mindig is, Léna is csak ugyanezt látja – fűzte hozzá a büszke édesanya, Zsóka, aki szerint Léna nagyon szerény, ő nem kérkedne a jegyeivel, de dicséretes és óriási teljesítmény, hogy a musical napi próbái mellett is, tőle megszokott módon hozta a kitűnő bizonyítványt.

– Egyébként mindhárom gyerekemnél ez volt a tendencia: Titanilla, a nagylányom amellett, hogy csodálatos édesanya, jogi diplomát szerzett. Martin fiam pedig a kiváló sportoló és sikeres fogorvos, most csinálja a szájsebész szakképzését is, és egyben a Semmelweis Egyetem PHD hallgatója is – büszkélkedett a családjával Zsóka.

"Pedagógus dinasztia vagyunk"

Visszatérve a nemrégiben megtartott iskolai ünnepség „sztárjára”, Lénára, kiderült: feltehetőleg édesapjára ütött abban, hogy reál beállítottságú. Legalábbis Léna kedvenc tantárgyai erről árulkodnak.

– Kémia, fizika, matek, és a biosz. Ezek a tárgyak a logikán alapulnak, ezért szeretem őket – mesélte mosolyogva Léna, de azt is elmondta, hogy azért a földrajzzal, a történelemmel és az irodalommal sem áll hadilábon, ezekből is ötös. Zsóka ekkor hozzá tett még valamit.

– Na azért a nyelvérzékével sincsenek gondok: éppen most rakta le a német középfokút is, úgy, hogy az év elején a nulláról indult, néhány héttel korábban az angol felesőfokút is sikerrel letette. Ennyit számít a szülői útmutatás, nálunk nincs kényszer, de a diploma az elvárás. Benne van Léna vérében is, a családomban mindenki így gondolta.

Pedagógus dinasztia vagyunk, ez a generációs mintánk

– zárta le végül Kóbor-Deme Zsóka, aki rendkívül hálás az égieknek mindhárom gyermekéért.