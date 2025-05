„Szeretnék alsógatyát cserélni” – A Kincsvadászok sztárja élete legkellemetlenebb perceit élte át a műsorban

Visszatért a TV2 nagy sikerű műsora a képernyőre, a műsor rajongóinak nagy-nagy örömére. A Kincsvadászok harmadik évadában is számtalan érdekes, megható, vicces történet bontakozik ki a nézők szeme előtt. De azt Fejes Tamás nem gondolta, hogy eljön a pillanat, amikor élete legkellemetlenebb szitujába kerül.

A Kincsvadászok sztárja alaposan megizzadt székében

Till Attila szeme is elkerekedett, amikor meglátta Csaba eladó tárgyait. A Kincsvadászok műsorvezetője nem is titkolta, hogy furcsának találja, hogy éppen egy férfi állít be hozzájuk babagyűjteménnyel. Ráadásul Csaba hatalmas szenvedéllyel beszélt a porcelánfejű babáiról, amikből mintegy 800 darabot őriz otthon, ami szerinte lehet, hogy nem csak hazánkban, de világszinten is a legnagyobb gyűjtemény. A műsor kereskedőinek azonban „csak” 26 darabot vitt az eladó, mint mindenki, ő is szeretett volna jó pénzt kapni portékájáért.

S bár végül nem távozott csalódottan, a beszélgetése Nagyházi Lőrincékkel nem egészen úgy alakult, ahogy tervezte. A kereskedőket ugyanis annyira meglepte a gyűjtemény és az eladó szenvedélyessége, hogy hirtelen nem is tudtak vele mit kezdeni. Csak hallgatták az idős férfit, végül egy ponton nem bírták tovább, röhögőgörcsöt kaptak. Mindannyian annyira nevettek, hogy végül már kínos volt. Molnár Viktor bocsánatot is kér az úrtól, de Fejes Tamás is elárulta, mennyire kellemetlenül érezte magát.

Szeretnék alsógatyát cserélni, ha lehet egy kérésem. Ilyen kellemetlen szituációban régen voltam, megmondom őszintén! Elfogadod a babakocsit, vezeklésül? Tényleg, értsd meg, nem rajtad nevetünk, hanem a helyzet komikuma, hogy minden egyes kérdés és mondat olyan más kontextusba kerül, hogy belül én poklot élek meg, maradjunk annyiban!

– kért elnézést a dobos az eladótól.

Öt babát vásárolt a zenész

A Tankcsapda dobosa végül amolyan bocsánatkérésként öt babát vásárolt az eladótól, 50 ezer forintot fizetett érte.

„Ezt megveszem magamnak, meg egyet válassz, azt én fogom megvenni az unokádnak. Péter, ragaszkodom hozzá, tényleg! De nehogy a nagyobbat válaszd! Neked is veszek egyet… Jó, mindenkinek veszek egy babát, Szandi, te is vegyél egyet!”