Elképesztő Karthago relikvia bukkant fel a Kincsvadászokban

A Kincsvadászok 3 évadával visszatért a TV2 képernyőjére. A műtárgy-kereskedő show eladóinak most is az a terve, hogy portékájukat minél jobb áron eladják a műsor kereskedőcsapatának, ami most is változatlan: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor.

A Kincsvadászok szereplői közül most valaki egy Karthago relikviával lepi meg a kereskedőket (Fotó: TV2)

Kincsvadászok: Az eladó állítja, a Karthago zenészétől van a relikvia

Tavasszal újra műtárgyak, régiségek, féltve őrzött családi ereklyék érkeznek a műtárgy-kereskedő show stúdiójába. A Kincsvadászok sztárjai most is nagyon várják, hogy mivel lepik meg őket az eladók. Már az első két adásban is voltak izgalmas tárgyak, a mai adásban pedig többek közt egy Karthago relikvia kelti fel a kereskedők érdeklődését.

Molnár Viktor amikor meglátja az eladó áruját, ami egy viking sisakhoz hasonlít, rögtön rávágja: Ezt a Gidófalvyn tudom elképzelni, vagy valami István, a király sztori lehet!

Fejes Tamás, aki régóta ismeri a Karthago legendás bajszáról is ismert billentyűsét, hozzá is teszi, hogy Gidóról marha sok sztorija van.

Iszonyatosan jó fej ember, embertelen sztorik vannak vele kapcsolatban. Tudjátok például elől miért nincs foga? A Motörhead bőgőse csináltatott egy fotót poénból, lesatírozták a fogát. Gidó ezt meglátta, hogy ez a menő? Fogta és kihúzatta a fogát!

Amikor az eladót kérdezik, elárulja, hogy bizony tényleg Gidófaly Attiláé volt a sisak, állítása szerint saját kezével adta neki.

De, hogy tényleg a legendás Karthago együttes zenészéé volt-e a sisak és megveszi-e valamelyik kereskedő, az kiderül a Kincsvadászok új évadának mai adásából, a Tények Plusz után!