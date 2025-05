Katzenbach Andrea üzent a Miss World Hungary döntője előtt: Cicaharc nem volt, és reméljük, már nem is lesz!

Szombaton rendezik meg a 72. Miss World szépségversenyt, ahol hazánkat Katzenbach Andrea képviseli. Az indiai Telangana tartományban csapnak össze a hölgyek. Az esemény végén pedig a cseh Krystyna Pyszková koronázza meg utódját. A véghajrában Andi a Borsnak még interjút adott!

A Miss World Hungary 2024-es nyertese, Katenbach Andrea kulisszatitkokat mesélt a világverseny döntője előtti pillanatokról (Fotó: Instagram)

Miss World: „Nagyon figyelnek ránk, lesik a kívánságainkat”

Katzenbach Andi hetek óta Indiában tartózkodik a világ legkülönbözőbb országainak legszebbjeivel.

„Fantasztikusan érzem itt magam, egyrészt azért, mert még soha nem utaztam Európán kívülre. Másrészről pedig azért, mert kedves és segítőkész emberek vesznek körül, elképesztően színes a társaság. A legnagyobb biztonságban vagyunk, nagyon figyelnek ránk, lesik a kívánságainkat és mindent megtesznek azért, hogy jól érezzük magunkat és semmi se zavarja a felkészülésünket” – mesélte Andi, aki további kulisszatitkokat árult el.

„A versenyzőket kontinensek szerint csapatokba osztották, én az európai kék csapat tagja lettem, így értelemszerűen velük töltöttem a legtöbb időt. Csapatfeladataink is voltak, amiket együtt kellett teljesítenünk.”

Szinte testvéries az összetartás, mindenkivel jóban lettem. Ahogy a tulajdonos, Julia Morley is elmondta, most már a világ bármely pontjára elmehetünk, mert mindenhol lesznek barátaink – köszönhetően a Miss World-nek. És milyen igaza van!

– mosolygott a szépség, majd hozzátette:

„A román szépségkirálynő a szobatársam, aki sajnos nem nagyon beszél angolul, így nem teljesen gördülékeny a kommunikációnk, de nagyon kedves lány és jó szobatárs. Cicaharc nem volt, és reméljük, már nem is lesz! Egyébként az egész hangulat olyan, mint egy iskolai tábor, csak még sokkal jobb.”

S hogy milyen magyar lányként ott lenni, mindenki ismerte-e hazánkat?

„Az európai versenytársak mind ismerték, többen jártak is már Magyarországon, például a kubai döntős. Sőt, van egy olyan lány, aki épp egy magyar pasival randevúzik és már többször meglátogatta. Az amerikai és az ázsiai kontinensen élők közül többen nem tudják hová tenni Magyarországot, és azon is meglepődtek, hogy saját nyelvünk van. Egyébként rendszeresen szórakoztatjuk egymást azzal, hogy mindenki megtanított pár mondatot a saját nyelvén a többieknek, erről egy TikTok videót is készítettem.”