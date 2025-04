Megdöbbentő fotót osztott meg Noszály Sándor, újra a régi

Mi is az a bipoláris személyiségzavar, vagyis a mániás depresszió?

A bipoláris zavar (angolul: bipolar disorder, BD), más néven mániás depresszió (angolul: manic depression, MD) pszichiátriai kórkép, utalva a mánia (vagy hipománia, esetleg kevert fázis) és a klinikai depresszió (depressziós vagy egykedvű/levert hangulat) váltakozásaira, egy hosszabb időtartamon keresztül. A bipoláris zavarban nem szenvedő emberek által időnként tapasztalható feldobott jókedvvel és levert hangulattal szemben egy bipoláris zavarban szenvedő beteg rendkívül szélsőséges hangulatingadozásokon megy keresztül, melyek akár hónapokig is eltarthatnak. A legtöbb páciens már tizenéves kora vége felé mutatja a betegség egyes tüneteit. Ezeket a panaszokat gyakran pubertáskori zavaroknak tudják be. Nem ritka, hogy a helyes diagnózis felállítására akár 8 évet is várni kell, ami általában 25–40 éves kor között történik meg. A bipoláris zavar a teljes népesség körülbelül 1 százalékát érinti, így Magyarországon, akár százezren is szenvedhetnek e betegségben. A betegek megfelelően beállított gyógyszeres kezelés mellett teljes értékű életet élhetnek.