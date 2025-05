Justin Bieber végre megtörte a csendet a szexuális erőszakkal vádolt Diddy ügye kapcsán

Justin Bieber először reagált a zenei mogul Sean Combs, azaz Diddy ellen indított szexkereskedelemmel kapcsolatos tárgyalás során felmerült találgatásokra, amelyek szerint a 31 éves énekes fiatalkorában esetleg áldozata lehetett volna a rappernek.

Justin Bieber vallott Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Justin Bieber szóvivője csütörtökön kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy az énekes nem az egyik sértett a vádak között, ugyanakkor elismerte, hogy mások valóban szenvedtek a rapper miatt.

A vita tavaly újult fel, amikor előkerült egy videó, amelyben Bieber és Combs, aki 24 évvel idősebb az énekesnél, fiatalon együtt töltött 48 órát, valamint közösen dolgoztak Combs 2023 szeptemberében megjelent The Love Album: Off the Grid című lemezén. Többen a videót „nyugtalanítónak” vagy „aggasztónak” tartották, ami tovább táplálta a pletykákat, írja a Mirror.

Azonban Bieber szóvivői forrásai szerint a videón látható interakciók csupán performatívak voltak, és valójában Bieber inkább Combs fiaival állt szorosabb kapcsolatban. Bieber állítólag megdöbbent és mélyen zaklatott a Diddy elleni vádak hallatán, különösen annak fényében, hogy épp nemrég dolgoztak együtt.

A rapper, aki három Grammy-díjat nyert, továbbra is tagadja a vádpontokat. Az ügyészség azzal érvel, hogy Combs több súlyos bűncselekményt követett el, beleértve a prostitúcióra kényszerítést, csalást és szállítást szexuális célokra.