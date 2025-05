Nagy volt az ijedtség! Mentővel szállították kórházba a magyar énekest

Az énekes és szerelme a strandolást sem hagyták ki pihenés gyanánt Fotó: Jáger Gyula

Jáger Gyula floridai kalandjai jó időre feltöltik az énekest

Jáger Gyula énekesi karrierje a tengerentúlon is felfelé ível. Persze, ha már lehetősége adódott a paradicsomi környezetben eltölteni néhány napot, igyekeztek minél több élményt gyűjteni.

Csúcs volt az egész, az utazásunk első percétől az utolsóig.

Megismerkedtünk a sokszoros világbajnok, világcsúcstartó íjásszal, Mónus Józsival. Őszinte, szeretetre méltó természetén kívül poénjaival, „utazási szokásaival” tette különlegessé utunkat. Bár a 6 óra különbség miatt adódó nehézségek leküzdése miatt utaztunk korábban, mi az ágyban töltött pihenés helyett aligátor, majd a delfin nézést választottuk. Igyekeztünk felfedezni a környéket. Egész nap mentünk, maximum a tengerparton pihentünk, a vakító kvarchomokban. A tenger 26 fokos volt, az idő minden nap gyönyörű. Nem is kívánhattunk volna jobbat. Esténként a teraszon órákig beszélgettünk, azt hiszem minden perc bevésődött, örök emlék marad mindannyiunk számára” – idézte fel hatalmas lendülettel a még mindig friss élményeket.

Az énekes augusztusban visszatér Amerikába Fotó: Jáger Gyula

Nehezen zökkentek vissza a szürke hétköznapokba

Az énekes és párja természetesen adott az élvezetnek, így rengeteg finom ételt kóstolhattak. Mindezek egyelőre emlékek maradnak, mert megérkezésük után azonnal vissza kellett rázódni a magyarországi életükbe.

„Hűvös, esős idő fogadott.

Nehéz volt egy ilyen álomutazás után visszacsöppenni a szürke hétköznapokba. Nagyon jól éreztük magunkat.

Kint paradicsomi környezet, rengeteg új inger fogadott minket. Este nyolckor még medencéztünk, ehhez képest itthon minden fakóbb, egyszínűbb. Nyilván a hétköznapok kint is szürkébbek, de nekünk most csak a teteje jutott mindennek. Csodálatos élmények, kedves emberek, paradicsomi környezet” – árulta el. Lapunk érdeklődésére, hogy mikor térnek vissza a tengerentúlra, sejtelmesen fogalmazott. „Sokan kerestek meg koncert után és invitáltak vissza minket, már erre az évre is, de hivatalos felkérést még nem kaptunk. Ami biztos, hogy augusztus közepén utazunk Kanadába koncertezni” – fűzte hozzá.