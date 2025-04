Elhagyja az országot a magyar sztárpár! Kiderült, mi áll a döntésük hátterében

Nemsokára összecsomagol és repülőre ül a magyar sztárpár. Jáger Gyula és szerelme, Ildi ugyanis az USA-ba utazik, de hogy miért, ezt csak lapunknak árulta el az énekes.

Jáger Gyula kerek évfordulót ünnepel hamarosan Fotó: Jáger Gyula

Jáger Gyula párja oldalán hagyja el Magyarországot

„Alig egy hónap múlva utazunk ki Floridába, a Sarasotai Magyar Fesztiválra koncertezni.

Hatalmas izgalom ez számunkra, hiszen Kanadában már sokszor játszottunk, az USA-ban viszont most első alkalommal fogjuk megmutatni magunkat.

Az igazság az, hogy ennek a fellépésnek októberben kellett volna megtörténnie, de sajnos két hurrikán is keményen letarolta a környéket, így elhalasztották idén májusra” – kezdte érdeklődésünkre az énekes, aki már sokadik alkalommal tér vissza a tengerentúlra.

„Ez lesz a kerek 10. alkalom. Ennek a jubilálásnak az egyik legnagyobb meglepetése, hogy most nem Kanadában, hanem az USA-ban fogunk koncertezni. Először fogunk ot járni, úgyhogy nagy az izgalom” – tette hozzá.

Jáger Gyula ahogy mindig, ezúttal sem egyedül ül repülőgépre, ugyanis párja, Ildikó is elkíséri, akivel tavaly debütáltak – szintén külföldi turnéjuk alatt – első közös dalukkal. Rutinus utazóként viszont már könnyedebben megy átvészelniük az időeltolódás okozta „kellemetlenséget”.

Először észre sem vettem, mostanában picit jobban megvisel az időeltolódás. Ildi nagyon könnyen túlteszi magát ezeken.

Egy a lényeg, együtt vagyunk és élvezzük ezeknek az élményeknek minden pillanatát. 9 napot foguk kint tölteni. A Sarasotai Magyar Fesztivál két napos rendezvény és mi mind a két nap fogunk játszani. Ennek azért is örülök, mert így a mindkét nap kilátogató nézőivel, vendégeivel fogunk találkozni, szórakoztatjuk őket” – mesélte.

Jáger Gyula szerelme is mikrofont ragadt, közös duettjüket jól ismerik a rajongók Fotó: Jáger Gyula

Ausztráliába és az arab országokba is szeretnének eljutni

Nos, ha már lehetősége adótott a sztárpárnak felfedezni a messzi távoli országot, igyekeztek a pihenésre is időt szakítaniuk.

„Óriási öröm számunkra, hogy a kanadai barátaink is eljönnek megnézni minket, és ezt a pár napot együtt fogjuk tölteni. Ibolya és Laci az első kanadai megrendelőim voltak, de olyan mély barátság alakult ki köztünk, hogy bár azóta is Laci szervezi a kinti koncertjeinket, mégis barátként hivatkozom rájuk, s nem, mint menedzseremre. Ibolya és Laci, valamint Timi és Tomi – akik egyébként a technikai segítségünk – és persze a kislányuk, Rebeka, valamint Ildivel mi egy komoly, mély érzelmeken alapuló baráti társaságot alkotunk. Remélem, Tomiék is velünk tudnak tartani, hiszen így lenne teljes a csapat” – mesélte Gyula, majd hozzátette, milyen tervekkel hagyják maguk mögött Magyarországot.

Imádunk utazni Ildivel, így mindennek nagyon örülünk, akár Európában, akár a tengerentúlon.

Nagy vágyam viszont eljutni Ausztráliába és az Arab országokba is – természetesen zenélni. Persze, most, hogy az USA-ban fogunk játszani, már jár az agyam, hogy ott is mennyire jó lenne magunkat több helyszínen megmutatni, akár egy hosszabb turné keretében” – árulta el a Borsnak.