Kitálalt társa a Házasság első látásra Maricájáról, ezért tűnt el a reality sztárja?

Hiába ért vége már hónapokkal ezelőtt a Házasság első látásra második évada, a mai napig a szereplők magánéletétől és a köztük lévő viszálytól hangos a hazai sajtó. Talán csak egyetlen szerelemre vágyó szereplő maradt ki a "jóból". Ő nem más, mint Dezső Marica, a második évad visszafogott stílusú jogásza, aki a többiekhez hasonlóan álmai szerelmét óhajtott megtalálni a műsorban, ám ez neki sem jött össze.

Házasság első látásra: Dezső Marica nem annyira áhítja a rivaldafényt Fotó: Bors

No de mi is történt vele a párkapcsolati reality során? Házasság első látásra Marica számára sajnos nem hozott szerelmet a műsor, hiszen férjével egyszerűen nem jutottak közös nevezőre. Mondjuk ez nem feltétlenül a jogász hibája volt, ugyanis ő mindent megtett, hogy Zoltán jól érezze magát a kapcsolatukban, ám a fogdokinak még így is hiányzott valami. Ez nem más volt, mint a vonzalom... Talán még mindenki emlékszik arra, mikor a férfi ország-világ előtt megalázta a feleségét azzal, hogy kijelentette: számára nem eléggé nőies és vonzó, így nem is tudja elképzelni, hogy ebből lehet valami komoly. Természetesen Maricához is eljutottak ezek a szavak, aki érthető módon kibukott, és már nem is kívánt Zoltán felé nyitni. Nem csoda hát, hogy a közös történetük nem happy enddel zárult.

Hová tűnt a Házasság első látásra Maricája?

Miközben a Házasság első látásra második évadának szereplői szinte naponta szerepelnek a bulvárban, köszönhetően leginkább a civakodásaiknak és a magánéleti próbálkozásaiknak, Dezső Marica mintha kezdene a feledés homályába merülni. Talán pont ez is a célja. Mindenesetre most valaki nekiszegezte a kérdést Marica egyik szereplőtársának, Kovács Reninek, hogy ő tartja-e még a kapcsolatot a jogásznővel. A fekete tusvonaláról elhíresült Házasság első látásra Reni pedig őszintén válaszolt. Szavaiból arra lehet következtetni, hogy Marica nem a megfelelő személyek befolyása alá került a műsort követően.

"Nem vagyunk rosszban, pedig Miss Andersen köztünk is be akart kavarni, de nem tartjuk a kapcsolatot napi szinten. Sajnos nem jó közeg veszi őt körül a szereplők közül, pedig okos, intelligens nő. Kívánok neki az életben minden jót, mert megérdemli"