"Aki nem látja benned a nőt..." – mindenki ledöbbent, milyen szexi lett a Házasság első látásra Maricája

A Házasság első látásra epizódjai során visszafogott, visszahúzódó nőnek ismerhettük meg Maricát. Férjének, Zoltánnak nem is nagyon tetszett az ügyvédnő stílusa és megjelenése, amit bizony elég durván tudtára is adott, kijelentve: számára nem eléggé nőies és vonzó, így nem is tudja elképzelni, hogy ebből lehet-e valami komoly. Mondanunk sem kell, kapcsolatuk válással ért véget, ugyanakkor úgy tűnik, a férje által ország-világ előtt megalázott Marica úgy döntött, új életet kezd, ami azzal is jár, hogy a stílusán, a megjelenésén is változtat. Hadd lássa csak Zoltán, mit vesztett!

A visszafogott stílusú Marica sokat változott a Házasság első látásra adásai óta Fotó: Bors

Rá sem ismerni a Házasság első látásra sztárjára

Ahhoz képest, hogy milyen stílust képviselt, milyen kisugárzása volt és milyen ruhákat hordott, mintha egy más nővel találkozna az, aki manapság feltéved Marica közösségi felületeire – szúrta ki a Metropol. "Szuper jól nézel ki! A falba verheti a fejét a Zoli, hogy ilyen csinos és intelligens nőt volt képes így megalázni" – írta valaki ámulva. "Nagyon jól nézel ki, Marica. Igazi tüzes, dögös csaj" – jelentette ki másvalaki. "Aki nem látja benned a NŐ-t az vaksi!" – így egy harmadik hozzászóló.