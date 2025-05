„Bizonyítékom van rá” – súlyos dolgot állít exférjéről és annak új párjáról a Házasság első látásra szereplője

Soha véget nem érő harc a TV2 két sztárja között. A Házasság első látásra második évadának párja, Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs kapcsolata ugyan nem volt zökkenőmentes, mégis sokáig úgy tűnt, van esélyük a „happy end”-re. Nos, ennél nagyobbat nem is lehetett volna tévedni. A viszonyuk odáig fajult, hogy már szinte naponta mártják egymásba a tőrt virtuálisan.

Egykor úgy tűnt, működhet a románc, ma már ádáz ellenség lett a Házasság első látásra Szabolcsa és Juditja (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra Judit balhéba keveredett

Fecső Judit körül sok a botrány: korábbi volt férjével, lánya édesapjával való vitáit is nyilvánosság elé tárta, de kutyája ellopása miatt is óriási perpatvart csapott, most pedig a Házasság első látásra-beli exférjét, Szolnoki Szabolcsot vette elő.

Csütörtök reggel ugyanis aggasztó pletyka röppent fel Juditról, miszerint hajnalban be akart törni a lánya édesapjának a házába. A történteket végül Szabi erősítette meg:

„A volt férje házának kertjébe hatolt be és tudomásom szerint megrongálta a garázst. Judit ellen így már több, három büntetőfeljelentés van Érden, a rendőrkapitányságon. Mindenkit zaklat. Ma voltam bent én is, mert követi a kocsikat, zsarol embereket. Pont amikor ott voltam, akkor mondták a rendőrök, hogy most állítják elő a Fecső Juditot, mert a volt férjéhez tört be és megrongálta a garázst. Én őt be is pereltem, 15 millió forintos pert indítottam” – osztotta meg a Borssal a megdöbbentő információt Házasság első látásra Szabi.

Fecső Judit hazugságvizsgálóra kötné Fotó: Fecső Judit

„Nézzük meg, ki hazudik!”

Judit válasza sem maradt el. Meggyőződése, hogy Szolnoki Szabolcs hazudik, ennek bizonyításához pedig a TV2 és dr. Zacher Gábor toxikológus segítségét kéri.

„Anyu, nyugi, fele sem igaz annak, amit a Szolnoki Szabolcs mond, profi csaló és hazudozó!” – szögezte le a láthatóan zaklatott bejegyzésében Judit, aki így folytatta:

Kérem a TV2 segítségét, menjünk el hazugságvizsgálatra, és dr. Zacher Gáborhoz, hajból vett drogtesztre, a Tények stábjával! Nézzük meg, ki hazudik!

– kardoskodott tovább a családanya, aki itt nem állt meg.

