A Házasság első látásra Brumija megszólalt a válásról: „Ezt a döntést én hoztam meg”

Nagyon úgy tűnt, hogy a Házasság első látásra Reni és Brumi számára szerelmet és boldogságot hozott, így senkit nem lepett meg, amikor a végső döntés napján mindketten a folytatás mellett döntöttek, és kéz a kézben távoztak. Így viszont még jobban sokkolta a nézőket, hogy tegnap bejelentették a válásukat. Reni a Tények Pluszban beszélt az okokról, amire most Brumi válasza is megérkezett.

Végül a Házasság első látásra Brumi és Reni számára is válással végződött, az egykori feleség szerint ez főként volt férjének köszönhető / Fotó: TV2

Annak ellenére, hogy a szakítás híre megdöbbentő volt a rajongók számára, mégis volt néhány előjel. Reni és Zoli volt felesége, Orsi már jó ideje háborúban álltak, pedig a műsor alatt még szinte barátnőknek tűntek. Orsi és Brumi többször is posztoltak közösen, így a rajongók már össze is boronálták őket, ami nem igazán tetszett Reninek. Ebből alakult ki a viszály, ami végül annyira elmérgesedett, hogy Brumi és Reni válásában is komoly szerepet játszott.

Én azt mondanám, hogy Orsi tehet erről, de nem tud oda homokszem kerülni, ahol nincsen rés. Tehát nem lehet Orsira ráhúzni ezt az egészet. Nálam akárhogy próbálkozhatott volna bárki, akár például Zoli, akkor se talált volna rést, mert kitartottam volna a férjem mellett, és szerettem Petit

– mondta tegnap az influenszer.

A Házasság első látásra álompárjának már nincs visszaút

Reni tegnapi kijelentéseire Brumi a közösségi oldalán reagált, és elárulta, ő végleg lezárta ezt a kapcsolatot. Ezek után egyértelmű, hogy a párnak már semmi esélye a közös jövőre.

Egy időszak lezárult! Úgy hozta a sors, hogy a közös utunk a végéhez ért, és külön folytatjuk. Ezt a döntést én hoztam meg. Úgy gondolom, annyira mások vagyunk, mint a tűz és a víz! A kapcsolatunkat nagy áldozatok árán lehetett volna működtetni és ebbe már nem akartam belemenni. Szép volt, jó volt… De mindenkinek jobb lesz KÜLÖN! Köszönöm szépen mindenkinek, aki végigkísérte a 6 hetet és drukkolt nekünk vagy éppen ellenünk szurkolt

– írta Brumi Instagramon.

De azt, hogy azóta mi minden történt az egykori férjjel, egyelőre nem árulta el, így csak a ma esti Tények Pluszból derül ki.