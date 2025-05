„Nem hittem a szememnek” – Harry herceg újabb radikális lépésre szánta el magát Meghan miatt

Meglepő levél érkezett egy nottinghami székhelyű főként zsidó- és muszlim vallású rászorulókat támogató szervezethez. Az alapítvány elnöke a szívéhez kapott, amikor meglátta az e-mailje aláírását: Harry Sussex hercege. Az üzenetben az állt, hogy egy igen jelentős összeggel szeretné támogatni a szervezet működését az Amerikában élő herceg, és kifejezte vágyát, hogy azt szeretné, ha a segítségével élelmiszercsomagokat készítenének és juttatnának el a nincstelenek számára. Bár az elnök arról nem beszélt, hogy mekkora pénzügyi támogatást nyújtott a herceg a számukra, az beszédes, hogy mintegy 650 család meleg élelmiszeradagját tudták belőle finanszírozni.

Harry herceg a felesége példáját követve támogatott egy szervezetet /Fotó: AFP

A Mirror számolt be róla, hogy Harry herceg nem véletlenszerűen választotta ki a Himmah jótékonysági szervezetet, hanem a feleségétől Meghan Marklétól vette az ötletet, hogy ezt a csapatot támogassa. A hercegné ugyanis amikor a királyi család tagjává vált évekkel ezelőtt, az egyik első akciójaként 10 ezer fonttal szponzorálta meg a kisebbségeket támogató csoportot. A Himmah egyebek mellett a szegénység, a rasszizmus, és a társadalmi kirekesztés ellen is küzd, így a fizikai támogatáson túl edukációval, és lelki-segély szolgálattal is rendelkezik. Az biztos, hogy Harry herceg pénze jó kezekbe került.

Nem hittem a szememnek, amikor megkaptuk az e-mailt. Az, hogy egy ilyen magas rangú királyi személy minket választott, lenyűgöző. Az pedig, hogy pont Harry herceg választott minket, több mint különleges. Bár arról nem szívesen beszélnék, hogy mekkora összeggel támogatott minket a herceg, azzal szeretnék eldicsekedni, hogy a levelében azt írta: Nottingham különleges helyet foglal el a szívemben, és több mint egy évtizede volt szerencsém ellátogatni ide és találkozni az itteni közösséggel, akiket a szívembe zártam. A Himmah hihetetlen munkája elismerendő és tapsot érdemel. Örülök, hogy egy kis szerepet játszhatok a küldetésetekben, és tetszik, hogy összehozzátok a közösségeteket azáltal, hogy lehetőséget és támogatást teremtetek a nehézségekkel küzdők számára

- árulta el Sajid Mohammed a Himmah igazgatója a lapnak.