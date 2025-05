„Brooklyn tudja, hogy ez mennyire rosszul esik az apjának” – Harry herceg és Meghan Markle is beszállt a Beckham-balhéba

Néhány hete külföldi sajtó szinte felrobbant, amikor nyilvánosságra került, hogy David Beckham 50. születésnapi bulijára a fél világ hivatalos volt és meg is jelent, kivéve egy kifejezetten fontos személyt, az ex-focista fiát Brooklynt és a feleségét Nicola Peltz. A fiatal szerelmespár távolmaradásáról azóta csak pletykák és híresztelések vannak, de egy dolog biztos: komoly vita alakult ki az idősebb és a fiatalabb házaspár között. Ezt mi sem támassza alá jobban, mint hogy a család ismerőseinek azóta oldalakat kellett választania, és van aki az ifjú Brooklyn Beckham, más pedig David oldalán van a családi drámában. Nem áruluk el nagy meglepetést ha azt írjuk, hogy Harry herceg és Vilmos herceg most is ellentétes oldalra állt.

Harry herceg és Meghan Markle kiáll Brooklyn Beckham mellett /Fotó: Forrás: AFP/Daniel Leal-Olivas

A Mirror most arról számolt be, hogy a sussex-i házaspár a fiatalabb Beckham mellett tette le a voksát, és a támogatásáról biztosította Brooklynt és a feleségét. Sőt a hét elején a két házaspár közösen vacsorázott a hercegi pár Montecito-i rezidenciáján. Úgy látszik, hogy a szüleik ellen lázadó házaspárok egymásra találtak a bajban. A családokat jól ismerő forrás arról beszélt a lapnak, hogy ennek a vendégségnek kettős üzenete volt, ugyanis David Beckham és Victoria Beckham viszonya megromlott Harryékkel, miután rájuk vetült a gyanú árnyéka, hogy információkat szivárogtattak a sajtónak Meghanék esküvőjéről. Így nem csak Meghanék döntése az üzenet, hanem az is, hogy direkt olyan emberekkel szövetkezik Brooklyn, aki nincsen már jóban az apjáékkal.

Victoriat és Davidet is kedvelte Meghant öt évvel ezelőttig. Azóta a düh és az ellenszenv van az irányukba Harrryékben, így nem volt kérdés, hogy ki mellé állnak a Beckham-balhéban. Brooklyn tudja, hogy ez mennyire rosszul esik az apjának, ezért oda ütött, ahol a legjobban fáj

- árulta el a bennfentes, aki rámutatott arra is, hogy jelenleg Brooklyn apósánál, a Peltz klán rezidenciáján találtak békére a fiatalok.

Harryék döntése azért is aggasztó, mert így már két család is szétszakadt, ugyanis a herceg bátyja Vilmos és Katalin David Beckhamet biztosították a támogatásukról néhány nappal ezelőtt, és állítólag napi kapcsolatban állnak az ex-focistával és üzletasszony feleségével.