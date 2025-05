Egy legendával kevesebb ébredt fel: elhunyt a hollywoodi sztár

Hatalmas veszteség érte a filmes világot: 86 éves korában elhunyt Michael Alaimo hollywoodi színész, akit leginkább a Space Jam és az Oscar-díjra jelölt Kína-szindróma című filmekből ismerhettek a nézők.

Gyász, elhunyt a hollywoodi sztár Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Az amerikai sztár - aki a Mr. Mom és az All I Want For Christmas című filmekben is szerepelt -, a család közleménye szerint békésen hunyt el. Lánya, Gabrielle Alaimo Thomas erősítette meg a szomorú hírt a Variety-nek. Ugyanakkor a halál okát még nem hozták nyilvánosságra.

Alaimo nagyon népszerű színész volt, több évtizedes karrierje filmeket, tévéjátékokat és kultikus klasszikusokat is felölelt. A hollywoodi sztár az 1996-os Space Jam című filmben az NBA-ikon Michael Jordan mellett játszotta az orvos szerepét. A filmben, amelyben R. Kelly I Believe I Can Fly című dala is felcsendült, a sportvilág legendás személyiségei szerepeltek.

Köztük volt Jordan régi csapattársa, Scottie Pippen, valamint olyan NBA-játékosok, mint Shaquille O'Neal, Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing és Steve Kerr. Michael színészi pályafutását a Brooklyn College színházi szakán kezdte.

Később a kaliforniai San Franciscóba költözött, majd 1973-ban végül Los Angelesben telepedett le. Itt indult be Michael karrierje, hiszen már a The Six Million Dollar Man, a Cannon és a Harry O. című filmekben is szerepet kapott. 1967-ben feltűnt a File X for Sex című filmekben: The Story of the Perverted; A Taste of Flesh; Come Ride the Wild Pink Horse; és Skin Deep in Love-ban.

Michael emlékét felesége, Louise, lányai, Gabrielle és Giovanna, veje, David, valamint unokái, Isabelle és Malia őrzik - írja a Daily Star.