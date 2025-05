Csak kapkodjuk a fejünket: mégsem hagyta el Dudás Mikit Szigligeti Ivett

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata az elmúlt években többször is válságba került, és a nyilvánosság előtt zajló események számos botrányt eredményeztek. A pár 2023 szeptemberében jelentette be, hogy kilenc év után külön folytatják útjaikat. Bár később újra összejöttek, aztán a kapcsolatuk ismét zátonyra futott. Dudás Miki 2024 júniusában Instagram-posztban állította, hogy Ivett megcsalta őt egy közös ismerőssel, aki egy vecsési autómosóban dolgozik. Ivett erre sejtelmesen reagált, mondván: „Az igazság nálam van”.

A Dudás Miki Szigligeti Ivett páros olaszosan él, rendszeresek a hangos botrányok Fotó: hot! magazin archív

Dudás Miki családja nehezen dolgozza fel a botrányokat

A kapcsolatuk során korábban is felmerültek hűtlenséggel kapcsolatos vádak. Dudás Miki a múltban is megcsalással került a hírekbe, és a pár többször próbálta rendezni kapcsolatát. Ivett egy interjúban elmondta, hogy bár történtek problémák, mindig próbálták megoldani azokat a gyerekeik érdekében. 2025 májusában a pár ismét kibékült, és újra együtt élnek családként. Dudás Miki elmondása szerint Ivett támogatta őt édesapja súlyos betegsége idején, ami közelebb hozta őket egymáshoz. Aztán a hétvégén megint felmerült egy költözés lehetősége, Ivett egy nyilvános albérletkereső csoportban kért ajánlatot arra, hogy a gyermekeivel új lakásba költözzön. A család - nem meglepő módon - nehezen dolgozza fel a történteket, de a friss hírek szerint most megint örülhetnek, hiszen a feleknek sikerült rendeznie a nézeteltérést.

Miki és Ivett között úgy fest, megint rendeződött a helyzet Fotó: TV2

Erről maga Ivett számolt be egy meglehetősen indulatos Facebook-posztban, amiben azt írja, hogy nem is érti, hogy miért foglalkozik velük mindenki, és azt nehezményezi, hogy vadidegen emberek jobban tudják, hogy mi van köztük otthon Mikivel, mint ők maguk.. Nos, a híreket valójában ők maguk generálják, ők számolnak be minden nagyobb összeveszésről a közösségi oldalakon, illetve a legutóbbi balhé is úgy derült ki, hogy a szépségkirálynő egy nyilvános posztban keresett albérletet magának és a gyermekinek. Vagyis az a kritika, hogy az emberek kutakodnak a magánéletükben, nem teljesen állja meg a helyét.