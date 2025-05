Dopeman szívszorító vallomása édesanyjáról: „50 év után nem tud továbblépni apukámon”

Anyák napján még a szabadszájú rapper szíve is meglágyult és természetesen felköszöntette anyukáját egy csokor virággal. Dopeman azonban lapunknak elárulta, hogy szerinte nemcsak ezen az ünnepen, hanem minden nap meg kell emlékeznünk azokról, akik a világra hoztak bennünket. A lányos apukának nagyon jó kapcsolata van az édesanyjával, akire egyfajta példaképként is tekint.

Dopeman húga nevelése miatt nagyon hálás az édesanyjának (Fotó: Facebook)

Dopeman édesanyja elvesztette első és utolsó szerelmét

Egyfajta példaképem ő nekem, azért ahogy felnevelt minket, illetve ahogy a húgommal foglalkozik, nagyon tisztességes és méltóságos módon. Anyukám most azért nehezebb időszakokat él meg, mert néhány évvel ezelőtt elveszítettük édesapámat. Számára ez volt az első és utolsó szerelem, ugyanis 50 évig éltek együtt, így nem nagyon tud továbblépni apukámon. Édesanyám a legerősebb ember, akit ismerek. A neve Hédi, harcost jelent, ami tükrözi, hogy erős jellem, de emellett látszik, hogy örök küzdelemre ítéltetett

– nyilatkozta a családos rapper, aki igyekszik mindenben segíteni édesanyjának azért, hogy könnyebben élje meg, hogy szülőként egyedül maradt.

Dopeman korai sikerei ellenére a család volt számára a legfontosabb

„Rengeteg félelem is van édesanyámban: például, hogy elveszti a húgomat vagy bármelyik gyermekét. Viszont iszonyatos erő is lakozik benne, már csak azért is, ahogy a húgommal foglalkozik. Hozzá kell tenni, hogy anyukám nagyon nagy aggodalomban élte le az életét, de tény, hogy mi sem könnyítettük meg a dolgát. Okoztunk számára aggodalmat bőven” – mesélte Dopeman, akik hárman vannak testvérek. Húga 18 évvel fiatalabb nála és egy orvosi hiba miatt agykárosodással született. Hédi mama azonban már lassan 33 éve óriási odaadással és szeretettel neveli lányát, amiért a rapper nagyon hálás.

Anyukám egy igazi anyatigris, számára mindig a család volt az első és neki az anyaság a hivatása. Egészen kiskoromtól már nagyon bensőséges viszonyom van vele, és szellemileg nagyon közel álltunk egymáshoz mindig is. Nagyon sokat tanultam tőle, és egy igazi meghatározó szereplő az életemben. Ő mindig kitartó volt: sosem adta fel, bármennyire is nehéz helyzetben volt. Bár nem mindenben egyezünk, de nagyon meghatározta az emberekhez való viszonyulásomat, valamint tőle tanultam a kitartásomat

– vélekedett a lányos édesapa arról, hogy anyukájától tanulta meg például a gyereknevelés csínját-bínját.