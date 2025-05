Szabyest kiállt Csonka András mellett: „Egy énekesnek nem lehet otthagyni a helyszínt”

A napokban Komáromban lépett fel Csonka András, aki egy videót osztott meg közösségi média felületén, amiben arról mesélt, hogy az egy órás fellépésén mindössze csak nagyjából 20 ember csápolt. A rajongók az eset kapcsán beleszálltak a színészbe, aki megvédte magát a TikTok-videóban. Az említett felvétel ettől még nagy port kavart a médiában, olyannyira, hogy még Szabyest is reagált a történtekre.

Csonka András koncertjén mindössze nagyjából csak húszan voltak Fotó: Mediaworks Archív

Szabyest koncertjein keveredett már érdekes helyzetekbe

A Farm VIP egykori versenyzője közösségi oldalán posztolt egy videót, amiben egy korábbi különleges koncert helyzetéről számolt be. „Annyira nincs itt Edelényben senki, hogy a fehér székeknek énekelek majd” – mondta a videóban Szabyest, akinek még a város polgármesterei is próbált segíteni a fellépés előtt azzal, hogy a színpadról invitálta a nézőket. „Végül jöttek páran, de pontosan olyan intenzitással és tisztelettel énekeltem nekik is, mint egy több ezres tömegnek” – nyilatkozta a Borsnak az énekes, aki már többször is keveredett olyan szituációba, hogy nem sokan fáradtak ki a koncertjére.

„Egy előadó annyit tud tenni, hogy igazodik a helyzethez”

Szabi szerint, aki járja az országot, megtapasztalhatja: közel sem olyan biztos az, hogyha egy koncerthelyszínen sokan vannak, akkor másik helyen is ugyanannyian lesznek. Bevallása szerint a május egy erős hónap szokott lenni neki, ugyanis gyereknap közelében általában 6-8 helyre szokott menni fellépni egy hétvége alatt. Bevallotta, hogy természetesen csodálatos érzés az számára, mikor több ezer ember énekli vele együtt a dalait. Viszont ettől még egy énekesnek szerinte nem szabad lemondani egy olyan fellépést, ahol kevesen vannak, ugyanis a közönség általában nem tehet ezekről a szituációkról.

„Nem büntetheti a közönséget az előadó, amiért nem jutott el az esemény vagy a fellépésének híre az adott helyre, esetleg a nap másfelé sodorta az élet. Ilyenkor egy előadó annyit tud tenni, hogy igazodik a helyzethez, és kihozza belőle a maximumot. Egy énekesnek nem lehet ott hagyni egy helyszínt, mert nem jött ember” – vélekedett Szabyest, aki szerint ez egy olyan szakma, aminél ez benne van a pakliban.