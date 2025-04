Britney Spears teljesen lepukkant, alaposan ráijesztett a rajongóira

A még 25 évvel ezelőtt slágergyáros énekesnő most leginkább botrányos videóiról híres. Britney Spears a tőle megszokott módon ismét egy olyan videót osztott meg magáról, amit még végignézni is kínos. Kócos hajjal, lepattogott körmökkel, zilált külsővel tartott egy kiselőadást a körméről és annak állapotáról a rajongóinak.

Britney Spears megijesztette külsejével a rajongóit

Nem új keletű dolog, hogy Britney Spears polgárpukkasztó videót oszt meg magáról. Az énekesnő előszeretettel rak ki a közösségi oldalára olyan tartalmakat, amit végignézni is kínos. Legutóbb exe, Justin Timberlake zenéjéré vonaglott a kandalló előtt, most azonban leginkább megijesztette rajongóit a külsejével. Tőle megszokott, hogy nem épp a legjobb formájában készít magáról videókat. De ez a mostani nagyon ijesztőre sikeredett, még tőle is. Kócos hajjal és lepattogott körmökkel, a szokásos fekete szemhéjtussal magyaráz a kamerába a körmei állapotáról.

Mintha tényleg kicsi lenne. Annyira kicsi, hogy az már furcsa, de van egy kis apró körmöm. Hetedikes korom óta nem volt körmöm. Én, mintha kiakadtam volna. Nagyon, nagyon aprók, de akkor is.

A rajongók döbbenten állnak a videó előtt

Britney Spears hatalmas követőtáborral rendelkezik. Vannak, akik a régi eredményeiért, de sokan inkább csak szórakozásból követik az énekesnőt. Tartalmai nagyrészt saját magáról szólnak. Kihívó szettekben, zilált külsővel gyártja a polgárpukkasztó videóit. A rajongói eddig is aggódtak a Britney Spears mentális állapotáért, mostanra azonban már félelmüket is kifejezték. Az énekesnő furcsa hangon brit akcentussal magyarázza körmei állapotát, ami sokak számára ijesztően hatott. Britney Spears, aki már az elmegyógyintézetet is megjárta, ugyan apja gyámsága alól kikerült, de sokan úgy érzik, hogy szüksége lenne megint egy külső szakmai segítségre.

Britney Spears életrajzi filmje még mindig csak lóg a levegőben

Az Universal Pictures szeretne egy életrajzi filmet csinálni a színésznő életéről, amiben hitelesen átadják Britney Spears életének minden magasságát és mélységét. Korábban sok színésznő is szóba került, hogy esetleg ő játszaná el a főszerepet, mint például Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Millie Bobby Brown, Emma Roberts, Sydney Sweeney, Addison Rae, Florence Pugh, Tate McRae vagy Olivia Holt. De ezeket a híreszteléseket a rendező nagyon hamar eloszlatta, ugyanis még nem abban a fázisban vannak a munkálatok, hogy erről legyen szó.