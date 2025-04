Jákli Mónika reagált Boráros Gábor kiborulására

A szakítási botrány után, Jákli Mónika és Boráros Gábor ismét egymásnak estek, most Moncsi édesanyja miatt áll a bál. A sportoló és egykori párja újra a nyilvánosság elé teregetik ügyes-bajos dolgaikat.

Boráros Gábor családja újabb állandó lakóval bővült, Jákli Móni édesanyja beköltözött Fotó: YouTube

Jákli Mónika Boráros Gábor mellett már régóta nem volt boldog elmondása szerint, mégis sokáig nem árult el részleteket a kapcsolatukról. Végül a Ki vagy te valójában? podcastben tálalt ki, ahol azt is elmondta, hogy Gabi, az egykori harcművész megcsalta őt. Ezt már a családapa sem hagyta annyiban, ugyanebben a műsorban mondta el saját igazát. Azóta azonban újabb probléma adódott, történetesen Boráros Gábor anyósa okozott gondot.

Mindenkinek boldog, békés életet! Az igazság és a tiszta idő, mindig minden gonoszságot legyőz

– írta Jákli Mónika Instagram oldalán a botrányra reagálva.

Jákli Móni édesanyja beköltözött Boráros Gáborékhoz?

A szakítás után az egykori sztárpár úgy döntött, továbbra is egy fedél alatt élnek majd, mert kislányukat, Zorát nem szeretnék felzaklatni egy válással. Csakhogy a vádak alapján most úgy tűnik, Jákli Mónika édesanyja is beköltözött a családi fészekbe, amit az édesapa nagyon rossz néven vesz. Elmondása szerint a nagymama megbeszélés és indok nélkül cuccolt be hozzájuk, amire korábban még nem volt példa.

Ne kérdezzétek, miért dekkol nálunk Moncsi anyja már 1 hónapja folyamatosan, mert nekem sincs rá válaszom… Pedig félreérthetetlenül kértem rá, hogy húzzon már a p*csába, de egyelőre eredménytelenül

– írta Boráros Gábor Instagram-oldalán tegnap.

De természetesen azt is hozzátette, hogy azzal semmi problémája nincs, hogy anyósa látni akarja az unkáját, sokkal inkább az zavarja, hogy a látogató váratlanul érkezett, és határozatlan ideig marad velük.

Jákli Mónika Boráros Gábor érzéseit nem veszei figyelembe Fotó: YouTube

Jákli Mónika és Boráros Gábor is továbblépett

Az egykori álompár mindkét tagja talált már magának új társat így azzal egyáltalán nincs problémájuk. Boráros Gábor barátnője, Dóra oldalán nyugodott le, míg Jákli Mónikát is egy erős férfi tartja karjaiban. És bár időről időre felröppen a pletyka, hogy talán Moncsi és Gabi kibékülhettek, mindez csak az idilli látszatnak köszönhető, amit kislányuk miatt teremtettek meg.