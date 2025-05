Bódi Margó még soha nem járt így! Mást ígértek a rendezvényszervezők

A Bors riportere egy divatbemutatón érte utol az énekesnőt, aki mindenkit meglepett azzal, hogy nemcsak a nézők között tűnt fel, hanem váratlanul a kifutón is. A közönség egy pillanatig megdöbbenve, majd ujjongva fogadta a szokatlan látványt. Történt ugyanis, hogy az énekes egy divatmárka meghívására érkezett egy eseményre, ahol a tervek szerint a Bódi Margó szakácskönyv egyik klasszikusát, a házi bodagot sütötte volna. De a sors – és egy jó adag spontaneitás – mást tartogatott számára.

Bódi Margó"> Bódi Margó nem hezitált és örömmel fogadta a spontán lehetőséget Fotó: Markovics Gábor

Bódi Margó megtanult igent mondani az életre

Bódi Margó a napokban egy meglehetősen autentikus eseményre érkezett mit sem sejtve abból, hogy mi vár rá az eseményen. Bár, hogy őszinték legyünk, maguk a szervezők sem így terveztek.

„Én itt be lettem dobva a mélyvízbe, nem volt megbeszélve, hogy megyek a kifutóra” – nevetett Margó, miközben felidézte az emlékezetes pillanatokat.

Azt mondták, hogy jöjjek sütni, én meg erre készültem. Bementem az öltözőbe, ahol a modellek készültek, ott mondta a ruhák tervezője, hogy próbáljam fel az egyik ruhát. Felvettem, és már mondták is: menjek kifutóra! Cipőm sem volt, gyakorlatom sem, de nem sokat hezitáltam, belevágtam. Végül mezítláb mentem ki a közönséghez.

A hatás természetesen nem maradt el. A közönség imádta az örökké mosolygós énekest, aki láthatóan otthonosan érezte magát az új szerepben is.

Nagyon jól esett, komolyan. A közönség tapsolni kezdett, ami rögtön feldobott. Amikor megszólalt a cigányzene, hát kinyíltam. A romaság maga a jókedv, a jó étel, zene és tánc. Természetes volt, hogy magával ragadott a helyzet, és otthon éreztem magam, a közönség szeretete körülölelt.

Bár a mindennapokban Margó már tudatosan figyel a táplálkozására, ezúttal klasszikus roma lakodalommal készült Fotó: Markovics Gábor

A konyhában is aratott

A divatbemutatón azonban nemcsak a kifutón ragyogott. A háttérben is fáradhatatlanul dolgozott: miközben interjúkat adott, folyamatosan figyelte, hogyan haladnak a bodagok a konyhában. Néha fél mondat közben ugrott be ellenőrizni, elég ropogós-e a tészta, amit vendégeknek szántak. A háziasszony énjét még egy kifutó sem tudta elnyomni – Bódi Margó maradt, aki mindig is volt: szívből jövő, lendületes, és minden porcikájában életigenlő.

Menye, Gina is hasonlóan járt. Ő is csak sütni jött, de végül őt is magával sodorta a bemutató lendülete – és a szervezők kreativitása.

Bódi Margó karrierje már évtizedek óta szárnyal, és bár megszokhattuk, hogy különleges helyzetekben bukkan fel, ez most még az ő mércéjével mérve is formabontó volt.

Bódi Margó fiatalon is ugyanilyen temperamentumos volt, de mostanra még több szeretetet és bölcsességet sugároz

– jegyezte meg egy néző az esemény után. És valóban, a közönség egyszerre látta a báját és a háziasszony gondoskodását.

Nem véletlen, hogy a Bódi Margó receptek és főztje is ekkora népszerűségnek örvend és igazi kedvenc a magyar konyha szerelmesei között. Ezen az emlékezetes napon pedig nemcsak ízekkel, de a sponteneitással is elvarázsolt mindenkit.