Beat óriási bajban van: Rajongói már a rapper életét féltik – Videó

A hosszú hétvége, minden jel szerint nem úgy sikerült Beat számára, ahogyan azt tervezete. Vagy éppen pont úgy, de ha az utóbbi az igaz, akkor is érdemes, sőt fontos, hogy megkongassuk a vészharangot a Fekete Vonat rapperével kapcsolatban. Ezt teszik Beat rajongói is, akik százszámra írják kommentjeiket egy szombaton, róla megjelent és azóta futótűzként terjedő TikTok videó alá.

Beat mindent feltett a Fekete Vonat nagykoncertjére, de... (Fotó: Mediaworks Archív)

Ízléstelen ugyan, de figyelmeztető erejű a Beat-ről készült videó

A köztudottan egyre mélyebbre csúszó és saját bevallása szerint is hajléktalanként élő előadó a felvétel tanúsága szerint Budapesten a Király utcában ácsorgott, talán péntek éjjel és tagadhatatlan az a tény, hogy alaposan szét volt csúszva. Hogy mitől dölöngélt ennyire, azt nem tudhatjuk, de a kommentelők többségének megvan erről a véleménye. Azt most engedjük is el, hogy a videót megosztó TikTok felhasználó egy meglehetősen ízléstelen hanganyaggal igyekezett viccet csinálni L.L. Junior és Fatima egykori csapattársából, hiszen a valódi probléma láthatóan nem ez.

Jól látható, hogy a Fekete Vonat egykori sztárja rettenetes állapotban van (Forrás: TikTok)

Beat rajongói azonnali segítségért kiáltanak

A videó alatti hozzászólások zöme azonnali és gyors segítséget sürget.

„Valamiért azt hitte, hogy az Aréna koncertből majd milliomos lesz és rendbe jöhet az élet. Feltett rá mindent, de csak mélyebbre került, mint előtte. Ő tehet róla, de azért szomorú így látni”

„Menthetetlen, sajnos! Hiába próbáltak meg segíteni rajta…”

„Attól tartok, hogy ez már az egyik utolsó felvétel, amit róla, még életében látunk! Szinte biztos, hogy ha nem kap sürgősen segítséget, bele fog halni!”

„A szívem szakad meg! Nem gúnyolni kellene, hanem segíteni neki!”

– hogy csak néhányat említsünk a többszáz hozzászólás közül, melyek a videó alá érkeztek. Minden esetre tény, hogy a Fekete Vonat sztárja hatalmas bajban van és sürgősen segítségre lenne szügsége.