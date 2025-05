Babicsek Bernát halála: Sorsdöntő felvételt játszanak le a tárgyaláson, kiderülhet az igazság

Május 13-án, reggel 9-kor folytatódott a Babicsek Bernát tragikus halálával kapcsolatban elrendelt tárgyalássorozat a Budakörnyéki Járásbíróságon. A Bors munkatársa is jelen van a tárgyalóteremben, így első kézből értesülünk arról, hogyan folytatódik a 2021. december 30-án elhunyt zenész halálával kapcsolatban elrendelt tárgyalássorozat.

Babicsek Bernát lakástűzben vesztette életét (Fotó: Bors)

Mint ismert, Babicsek Bernát 2021. december 31-én vesztette életét a saját solymári otthonában, egy lakástűz okozta füstmérgezésben.

A füstöt a feltételezések szerint egy elektromos rövidzárlat okozta. Bernát otthonában működött a távfelügyelethez bekötött riasztó, a szülők szerint be kellett volna hatolnia az épületbe a cég ügyeletesének, akkor talán még ma is élne a fiuk.

Babicsek Bernát édesanyja a május 13-i tárgyaláson (Fotó: Bánkúti Sándor)

Babicsek Bernát halála: újabb tanú tett vallomást

A tárgyalássorozat május 13-án egy tanú meghallgatásával folytatódott, de természetesen Babicsek Bernát édesanyja és édesapja is jelen volt. A tanú kivonuló járőrként dolgozik annál a biztonsági cégnél, ahol az ügy vádlottja is. A bírónő kérdésére elmondta, hogy 4-5 alkalommal vele tanult be a vádlott, ám korábban nem ismerte őt.

Folytatódik a tárgyalássorozat Babicsek Bernát halálának ügyében (Fotó: Bors)

A tanú hosszasan beszélt arról, meddig terjed egy kivonuló járőr felelőssége, és pontosan mi a feladata, ha riasztás során ki kell vonulnia egy házhoz. Az is szóba került, hogy a 4-5 alkalom során milyen tudást és szabályokat adott át a vádlottnak. A tanú kitért arra is, hogy amennyiben a helyszínen a házból hangos horkolást vagy beszédet hall, illetve bármit tapasztal, az ügyeletet kell értesítenie. Elmondása szerint Babicsek Bernát halálának éjszakáján az ügyelet is próbálta elérni a színészt, ám ő nem reagált a hívásra. A tanú szerint a vádlott a képzés során nagyon precíznek tűnt, folyamatosan fejlődött szakmailag.

Lehetett rá számítani, olyan eset is volt, amire ketten mentünk, és nagyon jó volt. Az intézkedéseket ő kezdte magától tanulni és gyakorolni

– mondta a férfi.

A tárgyalás hamarosan egy sorsdöntő videófelvétel lejátszásával folytatódik, amin jól látszik Babicsek Bernát háza azon a tragikus éjszakán.