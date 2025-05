Ajaj: kérdésessé vált, hogy Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence fellép-e a Nagy Duett döntőjében

Ahogy arról a Bors is beszámolt, az elődöntő izgalmasra sikerült Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna számára. A színész-énekes ugyanis a műsor előtt még színházban játszott, így az elődöntőre csak Lékai-Kiss Ramóna érkezett meg időben. Bence csak 22 óra után tudott csatlakozni duettpartneréhez.

Nagyon úgy tűnik, most is kérdésessé vált a fellépésük A Nagy Duett döntőjében, ugyanis Brasch Bence két helyen is szerepelni fog. Mindenesetre bizakodnak, Ramival együtt jelentkeztek be a közösségi oldalukon.

"Ma is csak este 22:00-kor tudunk színpadra lépni, legyetek velünk most is" – írták a közös videójuk melletti posztba.

"Nem akarunk unalmasak lenni, de képzeljétek el, hogy ma is kérdéses, hogy Bence ideér-e, és ez most nem vicc, ugyanis duplát játszik. Ő most a próbáról indul, 14:30-kor a Víg színpadon áll, este 19-kor pedig a Pesti Színházban, úgyhogy megint majd úgy hozzák át" – számolt be a jelenlegi helyzetről Rami, majd Bence vette át a szót.

"De ha én ideérek az adásra, az azt jelenti, hogy ti is meg tudjátok nézni az adást. Legyetek velünk, próbálunk bejelentkezni egész nap, hogy mi a helyzet! Segítsetek minket, ha szerettek minket, akkor szavazzatok ránk!" – szólt a nézőkhöz.