Gyanús: Vasvári Vivien negyedik gyermeke is Miamiban születik meg?

Vasvári Vivien nem először tapasztalja meg a terhesség örömeit. Előző kapcsolataiból már van egy kislánya, Ariana, egy kisfia, Edward, illetve mostani férjével, Bodnár Zsigmonddal is van egy kisfiuk, Colin. A pár kapcsolata stabilabb, mint valaha: szerelmüket nemcsak egy esküvő, hanem most már két közös gyermek is összeköti, hiszen az egykori luxusfeleség jelenleg a negyedik gyermekét hordja a szíve alatt, aki szintén kisfiú lesz. A csinos anyuka sugárzik a boldogságtól, és már most hatalmas izgalommal készül a legújabb jövevény érkezésére.

Vasvári Vivien és férje a hamarosan érkező kisfiúval már a hatodik gyermeket fogják nevelni (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien férje külföldön tudta meg, hogy érkezik a baba

Bodnár Zsigmondnak szintén volt már két gyermeke korábbi kapcsolatából, így a házaspár az érkező trónörökössel már a hatodik gyermeket fogja nevelni. Vivi sosem tagadta, hogy nagyon örülne még egy kislánynak, így a jövőben nincs kizárva az sem, hogy bevállalnak még egy babát. Most azonban a jelenre koncentrál, kisfia ugyanis hamarosan megszületik. Terhességére egyébként éppen akkor derült fény, amikor férjével külföldön forgattak és Vivi rosszul lett, a kórházi kivizsgálás során pedig egyértelműen igazolódott, hogy babát vár.

A modell anyuka nagyon eltökélt a várandósság és a gyereknevelés kérdéseiben. Nála nem minden a kényeztetésről szól, többször hangoztatta például, hogy szerinte azzal adhat a legtöbbet a gyerekeinek, ha önállóságra neveli őket: gyerekei helyett például sosem csinál meg semmit, ami alól a legkisebbek sem kivételek. Vasvári Vivien gyerekei tehát időben megtanulják a rendet, többek között azt is, hogy kinek hol a helye. Vivi azt vallja, jobb, ha a baba külön alszik, mert ez elengedhetetlan a családi harmónia fenntartásához, természetesen ez alól kivétel, ha a lebetegszik, mert ez esetben addig marad bent a babaágy mellett, ameddig szükséges.

Vasvári Vivien terhessége is a tudatosság jegyében telik

A sztáranyuka hamarosan megszülető kisfiát már nagyon várja és a jelek szerint ezúttal is Miamiban készül a szülésre. Első gyermeke, Ariana még Magyarországon született, de már igyekezett megteremteni neki a legjobb körülményeket. Edward már Miamiban született, amelyre jó okuk volt: akkor párjával szerették volna, ha az amerikai állampolgárságot is megkapja a kicsi és ugyanígy zajlott ez Colinnál is. Bár Vivi egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy rövidesen érkező kisfiát hol szeretné a világra hozni, arról azonban, hogy mostanában folyamatosan Miamiból posztol, arra lehet következtetni, hogy ezúttal is itt tervezi a szülést. Vivi egyébként természetes úton szeretné világra hozni kisfiát, mint azt korábban elmondta, a császár csak akkor jöhet szóba nála, ha valamilyen komplikáció lép fel. Reméljük, hogy hamarosan érkezik majd a gólyahír és megtudhatjuk, hogy ezúttal milyen nevet választottak Viviék.