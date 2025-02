Vasvári Vivien élete nagy álmáról mesélt: „Esélyt kapnának egy új életre”

Hogyan kapcsolódik ide az anyaotthon gondolata?

– Az anyaotthon gondolata mélyről fakad bennem, talán abból a belső érzésből és tapasztalatból, hogy mennyire fontos a biztonság és a szeretet egy olyan időszakban, amikor egy nő és a gyermekei a legsebezhetőbbek. A bántalmazott vagy magára hagyott nőket sokszor senki nem támogatja és egy ilyen helyzetben a gyerekek is sérülnek. Mindig is érzékeny voltam a kiszolgáltatott helyzetben lévőkre, különösen azokra, akik bántalmazás, elhanyagolás vagy nehéz életkörülmények miatt szenvednek. Én is éltem bántalmazó kapcsolatban, nagyon nehéz volt kilépnem, de voltam olyan erős, hogy megtettem. Ahogy egyre több hasonló történettel találkoztam, egyre határozottabbá vált bennem az elhatározás, hogy egyszer létrehozok egy helyet, ahol nemcsak menedéket kapnak, hanem esélyt is egy új életre, komplex, támogató rendszer keretein belül. Egy ilyen otthon lehetőséget adna arra, hogy az anyák összeszedjék magukat, feldolgozzák a traumáikat, a gyerekek pedig megfelelő környezetben fejlődhessenek.

A csinos modell legnagyobb álma, hogy árvaházat és anyaotthont hozhasson létre (Fotó: Vasvári Vivien)

Mit gondolsz megfelelő környezetnek?

– Először is biztonságos lakhatást: egy szép, otthonos helyet, ahol nem túlzsúfolt, hanem méltó környezetben élhetnek. Aztán oktatást és önállóságra nevelést. A gyerekek számára iskolát és fejlesztő programokat, az anyák számára pedig tanulási és munkalehetőségeket. És persze lelki támogatást, mert ez lenne az egyik alappillére.

Ez azért óriási komlexum, gyakorlatilag egy mikro birodalom lenne.

– Igen, de önellátó lenne a rendszer. Mondjuk az anyaotthont egy farmmal is összekapcsolnám, ahol a bent élők dolgozhatnak, tanulhatnak, és egyben terápiás közegben lehetnek. Az állatok közelsége gyógyító hatású a gyerekekre és az anyákra is.