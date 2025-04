Vajna Timi méregdrága helyen, de a luxust hátrahagyva nyaral

Vajna Tímea egyébként február végén jelentette be, hogy megszületett első gyermeke, egy kisfiú, akit az egészségügyi problémái miatt egy béranya segített világra hozni – sőt, sokak legnagyobb meglepetésére ezzel egyidőben az is kiderült, hogy második gyermekével várandós. Hogy a pici baba is a szülőkkel tartott-e az ünneplésre, azt a sztáranyuka nem osztotta meg követőivel.