Tóth Gabi leendő sógora felfordulást okozott a belvárosban

Az énekesnő és a Fricska táncegyüttes kapcsolata 2023 nyarán került a figyelem középpontjába, amikor Tóth Gabi és Krausz Gábor bejelentették válásukat. A közvélemény figyelme azonnal a táncegyüttes egyik tagjára, Papp Máté Bencére irányult, akivel Tóth Gabit több alkalommal is együtt látták nyilvános eseményeken. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, Gabi és Máté egy párt alkotnak, a táncegyüttes azonban 15 év sikeres működés után megszűnt, a Papp testvérek nem lépnek fel közösen sehol. Papp Gergő, az idősebbik fiú pedig új, néha egészen meglepő performanszokkal jelentkezik.

Tóth Gabi Papp Máté Bence oldalán találta meg a boldogságot Fotó: Mediaworks archív

Tóth Gabi esküvőre készül?

Az énekesnő és a táncos szerelme tehát nagy hatással volt a környezetükre is, a Papp fivérek jelenleg nincsenek igazán jó testvéri kapcsolatban, ami lássuk be, nem túl pozitív dolog... A család természetesen reménykedik abban, hogy a két táncos egyszer újra visszatalál egymáshoz, és természetesen Gabinak sem mindegy, hogy milyen kapcsolata lesz azzal a férfivel, aki hamarosan hivatalosan is a sógora lesz. Már, ha egybekelnek Mátéval... De addig is, a két kiváló tehetség külön utakat jár, míg Máté Tóth Gabi oldalán lép fel, addig Papp Gergő az új néven futó (OneBeat Dance) formációjával csinál többek között flashmobokat... Most is egy ilyenre került sor, nem is akárhol! Budapest belvárosában, a Bazilika előtti, turistáktól tömött téren táncoltak egy nagyot a társával. Mutatjuk is, hogy milyen volt.

Tóth Gabi leendő sógora felbolygatta a belvárost

A rögtönzött előadásnak olyan sikere lett, hogy az összesereglett nézők a keresztutcában lévő autós forgalmat is megállították, a fiúkat pedig nem akarták hazaengedni. Papp Gergő ezen a ponton megígérte mindenkinek, hogy a jövőben sűrűben szervez majd ilyen programokat, és azt is kilátásba helyezte, hogy majd olyan helyszínt keres, ahol nem okoznak ezzel a párperces performansszal ilyen komoly felfordulást. A váratlan előadás viszont elérte a célját, a táncegyüttes hivatalos közösségi oldalaira ugyanis elkezdtek özönleni a követők...