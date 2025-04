Teljes döbbenet Tóth Gabi vallomása után: „Volt egy öt órás életmentő műtétem”

Tóth Gabi neve hosszú évek óta szorosan összefonódik a magyar könnyűzenei élettel. A Megasztárban megismert énekesnő azóta is a hazai zenei élet egyik meghatározó alakja, ám a hírnév árnyoldalát is kénytelen megtapasztalni: a folyamatos, sokszor személyeskedő kommentek áradatát és a kimondottan rosszindulatú üzeneteket nem tudja elkerülni, sokszor nem is akarja.

Tóth Gabi alaposan beszólt az internet népének (Fotó: Mediaworks archív)

Tóth Gabi nem szívbajos kimondani, amit gondol

Az énekesnő szabadszájú stílusát sokan nem kedvelik, ő azonban mit sem törődve ezzel gyakran hangot ad véleményének és kifejezetten kötelességének érzi, hogy ismert közszereplőként felvállalja érzéseit. A Megasztár óta eltelt több mint másfél évtizedben Gabi nemcsak hangjával, hanem megjelenésével is újra és újra képes volt meglepni és megosztani a közönséget, sokszor extrém frizurájával borzolta a kedélyeket.

Az online térben való jelenlét mára elkerülhetetlen része lett egy előadó életének, az sokszor túlmutat a kritika egészséges keretein. Tóth Gabi Instagram-oldalán rendszeresen kap erős, bántó hozzászólásokat, amelyekre olykor reagál, olykor pedig figyelmen kívül hagyja. Az elmúlt időszakban például több jelentős változáson is keresztülment: szakmai döntései, magánéleti történései – például válása, majd új kapcsolata – mind-mind a nyilvánosság előtt zajlottak. Sajnos ezek a fejlemények sokaknál nem empátiát, hanem indulatokat váltottak ki.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence köszönik szépen, remekül megvannak egymással (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Gabi párja mindenben támogatja az énekesnőt

Mindezek ellenére Tóth Gabi Papp Máté Bence oldalán megtalálta a boldogságot és azóta ketten együtt erősebbek mint valaha. Sokan gondolhatják, hogy az énekesnő legfrissebb TikTok-bejegyzésében újfent borsot tört azok orra alá, akik nem kedvelik őt, pedig most is csak annyi történt, hogy felvállalta, amit gondol.

Volt egy öt órás életmentő műtétem, tüdőembóliám, meddőnek nyilvánítottak, elvesztettem barátokat, elváltam. Szerintem túlélem, ha nem kedvelsz

- írja Gabi, ami mellé egy teljes harmóniában, napsütésben kávézós rövid videót is csatolt. A kommentelők közül néhányan most is rátámadtak, a hozzászólók java része azonban kiállt mellette és megvédte. Az énekesnő egyébként nemcsak szavakban áll ki magáért: zenéjében, klipjeiben is gyakran üzen arról, hogy nem szabad hagyni, hogy mások véleménye határozza meg az ember önképét. Tóth Gabi példát mutat arra, hogyan lehet az online zaklatás ellenére is megőrizni a méltóságot, és hogy a támadások közepette is van helye a szeretetnek, a művészetnek és az önbecsülésnek, s ebben Máté is támogatja őt.