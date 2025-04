Brutális átalakulás: Tóth Gabi frizura-evolúciója mellett nem lehet szó nélkül elmenni – Galéria

Tóth Gabi nem csupán a zenei életben meghatározó név, hanem a divat és a stílus területén is figyelemre méltó jelenség. A Megasztár óta eltelt több mint másfél évtizedben Gabi nemcsak hangjával, hanem megjelenésével is újra és újra képes volt meglepni és megosztani a közönséget. Karrierje során sokszor váltott stílust – legyen szó zenéről, ruhákról vagy épp frizuráról – tette mindezt úgy, hogy közben hű maradt önmagához: egy határozott, szenvedélyes és mindig kicsit lázadó, szókimondó nőhöz, aki nem fél kifejezni önmagát. Tóth Gabi Instagram oldalán is rendszeresen megmutatja követőinek, ha épp új hajjal rukkol elő.

Tóth Gabi frizurái mindig az énekesnő lelki állapotát tükrözik (Fotó: FULOP ILDIKO / Veszprém Megyei Napló)

Tóth Gabi effektus: minden hajat kipróbált már

Az énekesnő karrierje 2004-ben robbant be, amikor a Megasztár második szériájában a döntőig jutott. Már akkor is szembetűnő volt, hogy nem egy szokványos „popcsillag-jelölt”: sötét haja, erőteljes sminkje és vagány, rockos öltözködése kiemelte a többiek közül. A korai években frizurái még viszonylag visszafogottak voltak, de már akkor megfigyelhető volt nyitottsága arra, hogy merészet változtasson.

Ahogy karrierje előrehaladt, egyre bátrabban kísérletezett a megjelenésével. A 2010-es évek elején kezdődött az igazán merész korszak: szőke, vörös, rózsaszín, majd platinaszőke – gyakorlatilag alig akadt olyan hajszín, amit ne próbált volna ki. Frizurái között akadt rövid, oldalt borotvált fazon, hosszú hullámos haj, sőt, olykor extravagáns fonások és aszimmetrikus vágások is megjelentek, az oldalt borotvált frizura egyébként sokáig védjegye volt.

Az utóbbi években, különösen édesanyává válása óta, megjelenése is óriási változáson ment keresztül, előtérbe került egy lágyabb, nőiesebb, vonal is, ezzel párhuzamosan a hajszínben is letisztultabb vonalat kezdte képviselni: a platinaszőke és jégszőke árnyalatokat felváltották a melegebb, természetes szőkék, barnák. Az énekesnő frizurái, sminkjei és öltözetei mindig egy adott életszakaszt tükröznek, ezzel párhuzamosan a Tóth Gabi dalok is folyamatosan változnak, amelyeket a közönség mind egytől-egyig imád.

Galériánkban összeválogattunk néhány ominózusabb pillanatot és hajkoronát!