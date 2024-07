Megdöbbentő látvány! Így néz ki most Törőcsik Mari velemi otthona

Törőcsik Mari 2021 áprilisában hagyott itt minket, s bár eltelt azóta már bő három év, még mindig nehéz elhinni, hogy nincs köztünk. A Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő utolsó éveit már a velemi otthonában töltötte, abban a házban, ami a nyugalmat és a békét biztosította számára. Itt töltötte a legszebb éveit, és még halála előtt is csak arról beszélt, hogy bárcsak megélhetne egy tavaszt még a festői szépségű fái közelében. Sajnos a kívánsága nem teljesülhetett, ám az emléke tovább él a velemi házban. Már csak azért is, mert tisztelői rendszeresen látogatják…

Törőcsik Mari velemi háza továbbra is zarándokhely (Fotó: Bors)

Így néz most ki Törőcsik Mari velemi otthona

A velemi ház zarándokhellyé vált 2021 óta. Mindenki kíváncsi a kertre, ami a nyugalmat biztosította a színésznőnek, a teraszra, ahol még egy külső konyhát is kialakíttatott, és ahol hatalmas partikat tartott az aktívabb éveiben. Ezt azonban egyelőre nem fogja látni senki, tekintve, hogy Mari otthonának a kapuja zárva tart a halála óta. Ettől függetlenül egy-egy szép szál virág ott árválkodik a kapualjban, sőt az egy hónappal ezelőtt készült fotón a kilincsre ráfűztek egy szalagot, amin a magyar címer mellett ez a felirat díszeleg: Emléked örök.

Ezek a képek a Google térképes felületén érhetőek el, ahová a látogatók rendszeresen töltik fel az általuk készített felvételeket. A kapualj mellett azonban találtunk egy olyan fényképet is, ami bár pár hónappal korábban készült, de jól látszik rajta, hogy néz ki a legendás színésznő otthona. Valaki ugyanis befotózott a ház ablakán, s bár a redőny le volt engedve, a fontosabb dolgok azért látszódtak. Például a szemben lévő falon egy tükör, alatta egy asztal, a tetején feltehetően párnákkal, körülötte pedig székekkel.

Az, hogy a bútorok továbbra is ilyen formában vannak-e ott, azt nem tudjuk, hiszen tavasszal már lehetett arról olvasni egy-két hírportálnál, hogy a legendás színésznő otthonát megvásárolták. Viszont az is igaz, hogy hiába az új tulajdonos, a szalag a kapun még mindig ott van, a ház pedig be van sötétítve, így valószínűleg új lakó nem költözött az ingatlanba.