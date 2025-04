Elárulta: Tornóczky Anita már nem szoptatja kisfiát

Tornóczky Anita gyermeke gyorsabban növekszik, mint várták

A kisfiú túlteljesíti az elvárásokat, hiszen ötvenegy centivel született, és most, négy hónapos korában már hatvanhét centiméter a hossza. Emellett a mozgása is elképesztő gyorsasággal fejlődik.

„Nagyon szépen fejlődik, bár egy hónapig has­prob­lémái voltak. Három kilóval született, és most hét kilót nyom, pedig a könyv szerint csak hat hónapos korában kellene megdupláznia a súlyát. Hozzáteszem, az alkata is nagyon jó, a vállai is szélesek. Ebben persze sokat segített az, hogy úszni járunk vele. Mindent követünk, amit a doktor bácsi előírt, már ismerkedik a gyümölcsök ízével.”

Noel mindenre allergiás, ezért csak mesterséges tápszert kaphat, emiatt nem is szoptatok. Szerencsések vagyunk, mert a gyerekorvosunk gaszt­ro­­en­te­ro­ló­gus is, ezért tisztában van azzal, hogy mi a jó és mi a rossz nekünk.

Otthon a konyhában Tornóczky Anita kisfia, Noel sok finom falatra számíthat, ugyanis az édesanyja a főzésben sem utolsó. Négy évvel ezelőtt megnyerte A Konyhafőnök VIP akkori évadát, ahol Németh Kristóf második, Tóth Vera pedig harmadik lett.

Négylábúak között Tornóczky Anita nagy szerelmének tekinti az állatokat. Okleveles habilitációs kutyakiképző végzettsége van, és több éve aktív állatmentő. A kutyusai már a kisfiával is találkoztak.