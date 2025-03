Jó hírek érkeztek Tornóczky Anita kisfiáról: mindenki fellélegezhet

Tornóczky Anita több mint három hónapos kisfia nemrégiben lebetegedett, ami eléggé megrémítette az újdonsült édesanyát. Anita a Borsnak beszélt arról, hogy eleinte nem nagyon tudta azt, hogy milyen megbetegedéssel állnak szemben. Ugyanis a kis Noel a megszokottal ellentétben, nem volt hajlandó enni, valamint folyamatosan ment a hasa a babának. Tornóczky Anita elmesélte, hogy nem pánikolt be, viszont nagyon aggódott kisfiáért és megviselte őt ez a betegség.

Tornóczky Anita gyermeke egészségéért nagyon aggódott, és mindent megtett, hogy Noel meggyógyuljon (Fotó: Instagram)

Az anyukát nagyon megviselte kisfia betegsége

Én azt hittem, hogy laza anyuka leszek – az is vagyok –, de ez a gyerek betegségénél megdőlt, ugyanis eléggé aggódtam érte. Nagyon megterhelő volt lelkileg azt látni, hogy rossz neki, de igazából nem nagyon tudtam mit csináljak

– mesélte a Borsnak nemrég Anita, aki elárulta, hogy szerencsére a kisbaba már jobban van és valószínűleg a korábban megkapott rotavírus elleni oltás legyengítette a szervezetét és pluszban valószínűleg elkapott valamilyen betegséget.

Tornóczky Anita előző héten elmondta, hogy Noel szerencsére jobban van: visszajött az étvágya, valamint a széklete is már normális. Az újdonsült anyuka viszont olyan képéket tett közzé Instagram-oldalán, amiből arra lehet következtetni, hogy a kisfia már meggyógyult. Ugyanis a megosztott fotókon az látható, amint Tornóczky Anita férje és édesapja társaságában elment síelni. Azt nem lehet tudni, hogy az édesanya vitte-e magával gyermekét is, de nagy valószínűséggel már jobban van a baba, ha a szülei elutaztak.

Tornóczky Anita terhessége alatt is nagyon odafigyelt a gyermeke egészségére (Fotó: Szabolcs László)

Tornóczky Anita nagyon büszke édesapjára és férjére

Anita édesapja már 83 éves, mégis ott van velük és síel ő is. A műsorvezető azt írta a megosztott képekhez, hogy szeretne annyira aktív lenni 80 felett, mint apukája. „Nem öreg, semmilyen értelemben!” – írta Instagram-posztjában Tornóczky Anita, aki nagyon büszke édesapjára. Az újdonsült anyuka kedvesével is megosztott közös képeket a síelésről. A boldog pár már 7 éve van együtt jóban-rosszban. Anita és férje nagyon sok mindenen mentek keresztül azért, hogy szülők lehessenek. Most viszont, hogy összejött kiélvezik minden percét, ha pedig tehetik kiengedik a gőzt egy kis aktív pihenéssel.