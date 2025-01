Tornóczky Anita: A párom lelkiismeretes apuka

Tornóczky Anita a szülés után újra mozoghat

Anita a napokban kezdett el dolgozni azon, hogy visszanyerje a régi formáját.

– Most kezdtem el a hasfaltornát. Van egy műtött csigolyám, és mivel nem sportolhattam a terhesség alatt, a csigolyám magasságában pedig most már a hasizom sem támaszt meg, és a hátizmom is leépült, így borzasztóan fáj a derekam. Gyorsan vissza kell építenem a has- és a hátizmaimat. Egyelőre csak háromszor ötperces gyakorlatokat végzek, emellett a jógát is elkezdtem.