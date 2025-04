Tornóczky Anita: „Sokat segít a gyereknevelésben az, hogy kutyákkal foglalkozom”

A népszerű kutyatréner tavaly november 27-én adott életet első gyermekének. Anita és párja, Miklós öt éven át próbálkoztak a családalapítással, mire végül sikerült elérniük várva várt céljukat a lombikprogram segítségével. A kis Noel szerencsére szépen fejlődik, habár nemrég lebetegedett, de ebből most már sikeresen felgyógyult. A kisgyermekes anyukának azonban már többször is beszólt az internet népe, hogy kutyái túlságosan jóban vannak a kisfiával. Tornóczky Anita viszont nemrég reagált az őt ért kritikákra.

Tornóczky Anita kutyatrénerként több ebnek ad otthon, akik mindig gyermeke közelében vannak (Fotó: hot! magazin archív)

Tornóczky Anita nem szívbajos gyermekét illetően

„Mi Noelt már 4 napos korában betettük egy mózeskosárba azért, hogy minden kutya oda tudjon menni hozzá és megszagolni. Tehát mi nem csináltunk ebből különösebb problémát, a kutyáink egészségesek, parazitamentesek. Mivel mikor már kúszni-mászni fog, akkor úgyis találkozni fog a háziállatokkal. Plusz egy gyerek allergológus mondta nekem, ha a baba korán és nagy mennyiségben találkozik allergénnel, mint a kutyaszőr, akkor kisebb valószínűséggel lesz allergiás arra nagy korában” – nyilatkozta Anita nemrégiben a Ripost-nak.

Tornóczky Anita kisfia nagyon szépen növekszik és most már jobban barátkozik a négylábúakkal is (Fotó: hot! magazin archív)

„Szeretnénk, ha a gyerekünk kutyák mellett nőne fel”

„Viszont később már elkerülhetetlen lesz az, hogy ne találkozzon jobban a kutyával a gyerek. Az is elképzelhető, hogy meg fogják nyalogatni, főleg ha valamilyen étel lesz rajta. De mi nem is aggódunk ezen, mert szeretnénk, ha gyerekünk kutyák mellett nőne fel” – kezdte a Borsnak Tornóczky Anita, aki szerint a gyermek fejlődése szempontjából nagyon jó dolog az, ha egy eb a közelben van. Ugyanis sok mindent elleshet a kisbaba a négylábú cimboráktól, illetve rajtuk keresztül az állatok és természet szeretetét is megtanulhatja.

„Amikor Noel beteg lett, akkor arra jöttem rá, hogy az ilyen kicsit gyereknél az orvoslás pont olyan, mint az állatorvosnál. Mivel nem tudja elmondani, hogy mi és hol fáj, ezért csak észlelhető tünetek alapján lehet következtetni a bajra” – vélekedett az újdonsült anyuka, aki más párhuzamokat is lát a gyereknevelés és a kutyatrénerkedés között. Pszichológusuk szerint a kutyák egy 2-3 éves gyerek mentális képességeivel rendelkeznek, ezért Anita szerint ugyanúgy lehet megértetni velük dolgokat.