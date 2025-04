A Nagy Duett kiesőjének megvan a véleménye a zsűriről

Mint arról a Bors is beszámolt, Pető Brúnó és Sydney van den Bosch számára ért véget vasárnap A Nagy Duett. A kiesésük után Iszak Eszter készített velük interjút, amelyben többek között a babavárásról is faggatta a korábbi szépségkirálynőt, de arról is kérdezte a párost, kinek szurkolnak majd ezután.

Azok, akik beleteszik a profizmust, Déri Heni, Radics Gigi, Nótár Mary, Brasch Bence, és az amatőrök is megfeszülnek, hogy minél jobbak legyenek. Ezért csak azt kérem a zsűritől, hogy ők is tegyenek meg mindent azért, hogy egyre jobbak legyenek. Ennyi az üzenetem ehhez az egészhez

- fogalmazta meg a véleményét Szabó Zsófiékról Pető Brúnó.